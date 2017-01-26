«Мир стал злым и превратился в полный хаос»: Трамп обещает зоны безопасности в Сирии

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп заявил вечером в среду, что он «точно создаст зоны безопасности в Сирии» для беженцев, которые скрываются от насилия в охваченной войной стране. Он также отметил, что мир стал «злым» и превратился «в полный хаос».

В интервью АВС News Трамп сказал, что Европа совершила огромную ошибку, приняв к себе миллионы беженцев из Сирии и других «горячих точек» на Ближнем Востоке. «Я не хочу, чтобы это случилось здесь», – сказал он.

«Я точно создам зоны безопасности для людей в Сирии», – добавил он, не вдаваясь в детали.

Согласно документу, к которому информагентство Reuters получило доступ в среду, Трамп, как ожидается, в ближайшие дни отдаст распоряжение Пентагону и Госдепартаменту разработать план по созданию «зон безопасности», что может привести к эскалации военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии.

Проект указа, ожидающего подписи Трампа, призывает к созданию таких зон безопасности «в Сирии и окружающем регионе».

В то же время документ не содержит подробностей о том, что будут представлять собой зоны безопасности, где именно они могут быть созданы, и кто будет их защищать.

В ответ на заявление Трампа Кремль призвал США просчитать возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию.

«Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами, – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Следовало бы просчитать все возможные последствия».

На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. «С российской стороной американские партнеры не советовались», – сказал он.

В интервью Трамп связал беженцев, прибывающих в США и Европу, с угрозой терроризма.

«ФБР сегодня проводит больше расследований в отношении людей, подозреваемых в связях с терроризмом, чем когда бы то ни было, – сказал он. – И это среди приезжающих сюда людей. В нашей стране есть масса проблем, поверьте мне. Я знаю, в чем состоят эти проблемы, лучше, чем вы. Это глубокие проблемы, серьезные проблемы. И новых нам не надо».

Президент сообщил, что его администрация будет проводить тщательные проверки людей, обращающихся за получением статуса беженца в США.

«Крайне тщательные, – сказал он, не вдаваясь в детали. – Мы не будем впускать людей в страну, если будет даже небольшой шанс каких-то неприятностей».

Трамп также не согласился с тем, что его политика может привести к усилению напряженности между США и мусульманским миром.

«Мир уже такой, что злее не бывает, – сказал он. – Думаете, из-за этого зла будет чуть больше? Мир стал злым. Мы вошли в Ирак, хотя нам не нужно было входить в Ирак. Не нужно было выходить оттуда так, как мы вышли. Мир превратился в полный хаос».

Президент повторил сделанные ранее заявления, что США следовало сохранить контроль над иракской нефтью при выходе из страны после свержения Саддама Хусейна.

«Нам нужно было оставить себе нефть, когда мы уходили, – сказал он. – И знаете что, это очень интересно, но если бы мы оставили контроль над нефтью, то ИГИЛ бы не было, потому что они живут за счет этой нефти. От нее они получают деньги».

Президент выразил нескрываемое разочарование вмешательством США на Ближнем Востоке.

«По состоянию на месяц назад мы потратили 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке, – заявил он АВС News. – А у себя в стране мы не можем позволить себе построить школу в Бруклине или школу в Лос-Анджелесе».

Трамп также заявил, что «абсолютно» уверен, что применение имитации утопления было действенным методом, и что он рассмотрит возможность использования его в качестве меры ведения допроса, если с такой рекомендацией выступят министр обороны Джеймс Мэттис и директор ЦРУ Майк Помпео.

«Я буду полагаться на Помпео и Мэттиса и мою группу, – сказал он. – Если они этого не хотят, ну и хорошо. Если же они этого хотят, я будут работать в этом направлении. Я хочу делать все, что можно делать в рамках закона».

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