Опасный белорусский прецедент в отношении НКР

Генеральная прокуратура Беларуси 20 января вынесла решение удовлетворить просьбу Азербайджана о выдаче арестованного в Минске известного блогера Александра Лапшина. Напомним, что Азербайджан потребовал выдать Лапшина за посещение Нагорно-Карабахской Республики (Азербайджан квалифицирует это посещение, как незаконное пересечение своей государственной границы).

У Лапшина и его адвокатов есть 10 дней на обжалование постановления. И хотя блогер до сих пор находится в Беларуси и есть вероятность, что его российский и израильский паспорта спасут его от экстрадиции в Азербайджан, однако некоторые выводы уже можно сделать.

К безопасной Беларуси?

Решение Минска об экстрадиции Лапшина в Баку показывает, что для Беларуси сотрудничество с Азербайджаном является более важным, чем международная репутация – как страны, в которой права если не местных, то иностранных граждан защищены. Фактически, если Беларусь может выдать Баку человека, у которого есть российское и израильское гражданство, то она может сделать то же самое и с любым другим человеком, который посетил Нагорный Карабах.

И граждане Армении?

По-видимому, в подобной ситуации могут также оказаться и граждане Армении, посетившие Карабах. Какая разница между посетившим Карабах блогером, гражданином России и Израиля, и каким-либо другим человеком посетившим Арцах? Оба, фактически, пересекают границу Карабаха, что, согласно Баку, является незаконным пересечением армяно-азербайджанской границы.

То есть, отныне каждый посетивший НКР человек при посещении Беларуси оказывается под угрозой экстрадиции в Азербайджан.

В подобной ситуации МИД Армении, по крайней мере, должно приложить все усилия, чтобы проинформировать всех тех, кто оказался в «черном списке» Азербайджана или тех, кто когда-либо посетил Карабах, что визит в Беларусь больше не является безопасным для них.

Более того, МИД должно в первую очередь проинформировать о подобной опасности граждан Армении (большинство из которых были в Арцахе). Все граждане, посетившие НКР, должны знать, что посещение Беларуси опасно и может завершиться в тюрьме Азербайджана.

«Друзья»

В сложившейся ситуации самым важным для Армении обстоятельством, вызывающим опасения, должно быть то, что Минск, не смотря на то, что в рамках ОДКБ и ЕАЭС является официальным союзником Армении, периодически предпринимает антиармянские шаги.

Экстрадиция Лашина, безусловно, имеет поличическое аргументирование, обусловленное тесными отношениями между Беларусью и Азербайджаном. Не исключено, что примеру Минска последуют и другие страны, имеющие тесные отношения с Азербайджаном.

В этом случае, речь идет о Турции, Пакистане и Казахстане, которые также могут начать получать и удовлетворять заявки из Баку об экстрадиции «незаконно пересекших границу Азербайджана» лиц.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»