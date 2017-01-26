Карен Карапетян посетил Армянский Собор и могилу Неизвестного солдата в Москве

25 января, на второй день официального визита в Российскую Федерацию Премьер-министр РА Карен Карапетян возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, затем посетил Кафедральный Собор Святого Преображения Господня Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви.

После хвалебной молитвы Глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас Нерсисян обратился со словами приветствия и благословения к Премьер-министру Карапетяну и членам возглавляемой им делегации, пожелал плодотворной работы.

Охарактеризовав визит Премьер-министра как исторический, Глава епархии подчеркнул, что Карен Карапетян играет важную роль не только как политический деятель, высокопоставленное должностное лицо, но и как меценат.

В конце посещения Премьер-министр Карен Карапетян осмотрел храмовый комплекс.

Пресс-служба Правительства Армении