Грант Багратян: «Сейчас мы ведем разговор с тремя партиями, посмотрим, что получится» – «168 жам»

Фрагмент интервью с бывшим премьер-министром Армении, лидером партии «Свобода», депутатом Национального Собрания Грантом Багратяном.

– Г-н Багратян, сейчас идет активная фаза уточнения позиций и формирования альянсов. Вы уже приняли решение об участии в выборах, и в каком формате?

– Осталось несколько дней, мы выступим с четким объявлением после того, как достигнем договоренностей. Могу сказать, что партия «Свобода» на сегодняшнем заседании правления решила еще раз, и это решение принято во второй раз, а наш устав таков, что подобные решения принимаются только правлением, и в случае нашего участия, мы будет действовать либо в одиночку, либо в блоке.

– Вы возглавите альянс?

– Да, я возглавлю список.

– А кто являются другими участниками альянса?

– Прямо сейчас мы ведем разговор с тремя партиями, посмотрим, что получится, и под словом альянс мы понимаем также и некоторые структуры гражданского общества, а также отдельные личности.

– Перечислите, кто это?

– Нет, не перечислю.

– Идут разговоры, что в одном альянсе объединятся возглавляемая Вами партия «Свобода», Хачатур Сукиасян, блок «Елк», АНК, «Свободные демократы», а также говорится, что в альянс будут вовлечены Заруи Постанджян, Анаит Бахшян и Степан Сафарян.

– Я не буду называть конкретные имена. Снова повторю, мы работаем со многими силами.

Гаяне ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»