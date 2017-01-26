Карен Карапетян дал эксклюзивное интервью телеканалу «Мир24»: видео

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что удовлетворен результатами своего первого официального визита в Россию.

«На самом деле, те постановки и те внутренние задачи, которые мы перед собой поставили, наши российские коллеги восприняли достаточно позитивно и, если сказать вкратце, то я очень удовлетворен результатами визита», – рассказал Карапетян. По его словам, встреча была очень конструктивная. Вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсуждались двухсторонние отношения и ряд направлений, которые диверсифицируют и расширят сферы сотрудничества. В частности, стороны договорились о создании армянско-российского интеграционного фонда, который будет способствовать продвижению российского капитала и договорились о конкретных сферах. «Российский капитал придет в свободную экономическую зону, которая открывается буквально на днях на границе с Ираном. Мы договорились о поставках оборудования – оно принципиально меняет методы сельхозобработки в Армении, поставки российского оборудования в Армению». http://mir24.tv/news/politics/15627391

Сегодня Армения остается недооцененной страной для туризма. При этом ее народ отличается особым гостеприимством.

«Вы, наверное, знаете, что Армения – это недооцененная страна для туризма. Потому что когда мы смотрим статистику по туризму в нашу страну, внутренне мы ставим эту планку гораздо выше и больше. Об Армении не знают больше, чем знают. Есть очень много фактов, я о них раньше говорил на различных площадках. Во-первых, мы первая христианская страна, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Нашей нации порядка шести тысяч лет, и у нас есть доказанные факты этого, которые опираются на данные раскопок. Мы на тысячу лет старше, чем пирамиды Хеопса – такой факт запоминается. Нашему городу-столице Еревану под 2800 лет. На 50 лет старше, чем вечный Рим. Мы вообще фантастическая страна и очень гостеприимная. Я бы еще вот что сказал о том, чем отличается армянский народ… Наверное, это обостренное чувство благодарности. Наш народ очень благодарен тем, кто когда-либо оказывал ему помощь. Из поколения в поколение у нас переходит молва о том, что вот этот человек, к примеру, оказал услугу той или иной семье, и все поколение этой семьи будет расположено и благодарно к тем, кто когда-либо ей помог», – сказал Карен Карапетян. Премьер-министр Армении отметил, что может говорить на эту тему «вечно, долго» и объективно.http://mir24.tv/news/community/15627384

Перемещение по внутренним паспортам будет способствовать развитию туризма между Россией и Арменией.

«Мы обменялись визами о том, что граждане наших стран смогут переезжать по внутригражданским паспортам. Это большой потенциал для развития туризма, а также для сближения народов и стран. В этом смысле мы ожидаем приток российских граждан в Армению», – сказал Карен Карапетян. Армянский премьер не назвал число посетивших страны российских туристов, но отметил, что их доля достаточно большая. http://mir24.tv/news/community/15627601

Задача страны в ЕврАзЭС – работать упорно, в частности, на экспорт сельхозпродукции.

Так он отреагировал на тезис о том, что Армения – это едва ли не единственная страна, которая очень серьезно выиграла от членства в ЕврАзЭС и добилась успеха в сельском хозяйстве. «Логика ЕврАзЭС для нас абсолютно понятная и прагматичная. Мы становимся членом клуба пятерых, который объединяет большой рынок – 180 миллионов рынков. Мы хотим в этой сфере очень упорно поработать», – заявил Карапетян. На вопрос о том, каким будет дальнейшее партнерство не только в рамках ЕврАзЭС, но и СНГ, премьер-министр ответил так: «Я отношусь к этому так: любую площадку, которая может позволить членам клуба или участникам площадки договориться и что – то решить для своих стран, нужно использовать. Насколько эти площадки эффективны, зависит и от аксиоматики площадки и от участников. Мы будем использовать и эту площадку тоже». http://mir24.tv/news/community/15627611

Пресс-релиз