Бако Саакян на первом в 2017г заседании Правительства Арцаха обсудил экономические показатели

25 января под председательством Президента Бако Саакяна состоялось первое в 2017-ом году заседание правительства Республики Арцах.

В своем выступлении Президент Саакян коснулся социально-экономических показателей 2016-го года, осуществленных работ, достижений и задач.

Президент подчеркнул, что минувший год был достаточно сложным и тяжелым для республики, народа и экономики, апрельская четырехдневная война нанесла значительный удар по естественному экономическому развитию страны, что повлияло практически на все отрасли экономики.

Президент Саакян отметил, что, несмотря на все сложности, в 2016-ом году удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях, зарегистрировать 9-ти процентный рост ВВП.

При этом Президент поручил правительству провести глубокий анализ итогов года, уделив особое внимание проблемам и упущениям, имевшим место в работе, и принять необходимые меры по их устранению.

Говоря о планах на 2017-ый год, глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить на высоком уровне качество проводимых работ, степень координации, исполнения обязанностей, эффективно использовать государственные средства. «Все то, что намечено и принято соответствующими законами и решениями правительства, необходимо выполнять беспрекословно и последовательно», – отметил Президент НКР, дав конкретные поручения по надлежащему осуществлению предусмотренных программ.

Пресс-служба Президента Арцаха