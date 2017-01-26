Почему ушел Овик Абраамян?

Ответа на вопрос в его заявлении не было, не желают комментировать также и соратники по партии

Вчера бывший премьер-министр Овик Абраамян распространил заявление. Вопреки всем ожиданиям, в заявлении Овика Абраамяна так и не было ответа на главный вопрос: почему он уходит из партии, которой посвятил примерно 20 лет своей жизни, и что заставило его принять это, как он сам отметил, трудное решение? Вчера мы попытались в беседах уже с бывшими соратниками Овика Абраамяна по партии понять причины его ухода. Напрасно. Республиканцы не отвечали на телефонные звонки, или по-свойски советовали освободить их от необходимости отвечать на вопросы, так как у них тоже вопросов больше, чем ответов. Тем не менее, «Аравот» удалось задать определенные вопросы члену ИО РПА, депутату Национального Собрания Гагику Минасяну. Для нашего собеседника тоже непонятно из заявления Овика Абраамяна, почему тот покинул РПА.

– Он ничего об этом не сказал.

– Были ли разговоры, обсуждения с соратниками по партии, может Вы знаете причину?

– Нет. Но он должен сказать. Если есть причина, он должен сказать.

– По Вашему мнению, почему Овик Абраамян молчит о причинах?

– Такого вопроса нельзя задавать кому-либо, пока он сам об этом не заговорил. Он сам должен сказать.

– Овик Абраамян сообщил также, что остается в политике. Пресса пишет, что вероятно он войдет в блок «Царукян»…

– А он сам что сказал? Ничего. Почему вы тогда у меня спрашиваете об этом?

– Премьер-министр Карен Карапетян сказал, что если ему предложат руководить предвыборным штабом РПА, он откажется. Фактически, Карен Карапетян не желает брать на себя партийную ответственность и обязательство.

– Надо спросить у него самого.

– А по Вашему мнению, РПА и властная пирамида разваливаются? Во всяком случае с такими заявлениями-прогнозами выступает оппозиция.

– Кажется, эти заявления звучат уже десять лет.

– Говорят, что другие известные и богатые члены РПА тоже намерены покинуть партию.

– Говорят, ива была девушкой… Туманяна читали? Вы верите этому? Я не верю этому.

– Будет ли достойным противником для РПА на предстоящих 2 апреля выборах блок «Царукян»?

– Я думаю, что все для нас достойные. И те, кто заявили об участии в выборах, и которые еще не заявили об этом. Недостойных нет.

– Возможны ли в ближайшие дни такие форс-мажорные ситуации, которые заставят президента Саргсяна досрочно сложить полномочия? Во всяком случае, такой вариант не исключают эксперты.

– Я думаю, это больные эксперты. Держитесь от них подальше. Единственное, что было понятно из заявления Овика Абраамяна, это то, что бывший премьер-министр останется в политике: «Я ухожу из РПА, но буду продолжать активно заниматься политикой, так как уверен, что имею достаточно сил, знаний и опыта для служения нашему государству и народу». Овик Абраамян, фактически, пополняет ряд патриотов. Тех патриотов, которые, понятно почему, на протяжении лет не платили налоги во имя процветания родины. Более того, не упускали повода урвать «жирный кусок».

Сегодня вечером состоятся заседания ИО и Совета РПА и. После этого уже прозвучат ответы на некоторые вопросы, и станет возможным составить четкое представление о перегруппировках в РПА.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

26.01.2017г