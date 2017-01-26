Рубен Меграбян: «Власти решили, кто будет боксерской грушей номер один, и грушей номер два»

«Очевидным является то, что внутри власти имеются конкурирующие между собой группы влияния. Власти хотя определить для себя партнера, с которым будет участвовать в конкуренции на своих условиях, получая что-нибудь взамен. В результате власти выйдут победителями», – так описывает сложившуюся предвыборную политическую ситуацию в Армении политический эксперт Рубен Меграбян.

Выступая 25 января с более образной характеристикой в Пресс-клубе «Айацк», он сказал: «Ситуации примерно такая, каким будет исход боя между боксером и боксерской грушей, свисающей с потолка. Власти решили, кто будет грушей номер один, и грушей номер два». Все это, по его словам, делается для него, чтобы третьи субъекты остались вне политики. Таким образом, процесс весьма успешно превращается в цирк. Альянс Вардана Осканяна и Сейрана Огнаняна политолог считает «филиалом» властей. А результаты блока «Елк» и «Свободные демократы», по его мнению, будут зависеть от работы, проведенной ими среди общественности, от ее эффективности. А также от того, насколько окажутся понятными и доступными для общественности их идеи, получится ли у них «эффект гальванизации». Результаты АНК покажет время, хотя у нее очень мало шансов, АРФД имеет свой специфический электорат, кроме того, он также входит в коалицию с РПА. Эксперт вообще не считает, что решения будут приниматься в результате выборов.

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Рубен Меграбян считает, что в 2017 год является завершающим для постсоветского периода и для Армении начнется антироссийский период, о противодействии давлению которого следует задуматься уже сегодня, тогда как мы пока заняты цирком. Такую ситуацию он обуславливает тем, что у россиян деньги уже на исходе. На вопрос Aravot.am, какое влияние имеет и какую роль играет в предвыборных процессах экс-президент Роберт Кочарян, эксперт ответил, что тот имел, имеет и будет иметь влияние, так как пока ничего не изменилось.

«В 2008 году власти не искоренили его политическое наследие, которое до сих пор развращает и оскверняет все в Армении. Роберт Кочарян является одним из наиболее важных политических акционеров этой криминально-олигархической системы. В этом смысле, никакой роли не играет и премьер-министр Карен Карапетян». На основе такой внутренней политики, отмечает политолог, формируется и внешняя политика Армении. И на этом фоне вовсе не случайно, что армянская делегация в ПАСЕ вчера не смогла решить даже простой вопрос: «Вместо того, чтобы говорить о Венских договоренностях, которые не выполняются Азербайджаном, они выясняют какой национальности бабушка украинского делегата. Таких провинциалов нельзя даже выпускать за пределы Армении».

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Комментируя геополитические события, в контексте начала работы администрации нового президента США, Рубен Меграбян сказал, что фактор Трампа в данный момент порождает больше вопросов, чем дает ответов. Он считает не случайным, что вчера посол США в РА намекнул на это, заявив, что пока не мог точно сказать, каковы подходы новой администрации США по целому ряду вопросов. «Трамп – это сегодня вопрос. Существует очень большой разрыв между конгрессменами-республиканцами и Трампом с его окружением. Мы пока имеем дело с большой неопределенностью, которая не может ограничиваться только внутриамериканскими рамками», – сказал он.