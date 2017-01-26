Армянский в Турции стал «языком учителей»

Причина в том, что требование разговаривать на турецком языке в этой стране было положено в основу государственной политики

21-22 января в Цахкадзоре состоялся первый в этом году семинар на тему «Нормализация отношений Армения-Турция: вызовы и перспективы», организованный общественной организацией «Гражданское соглашение» совместно с посольством Великобритании в Армении. В нем принимали участие молодые представители всех парламентских партий (кроме РПА), общественных организаций.

На семинаре выступил председатель Хельсинского комитета Армении Аветик Ишханян, он представил общее положение дел в области прав человека в Турции. Он представил сравнительный анализ различий между Арменией и Турцией. По словам Ишханяна, в Турции в какой-то степени демократия существует, поскольку в этой стране посредством выборов неоднократно менялась власть. Однако, касаясь понятия «Правовое государство», правозащитник отметил, что судебная система в Турции довольно сложная: «Согласно Конституции Турции, суды являются независимыми. Есть много специализированных судов. Условно, суды низшей инстанции — это суды, принимающие решения по не очень тяжелым гражданским и уголовным делам, а затем идут суд первой инстанции, апелляционные административные, военные суды. Однако, самой интересной является особая судебная инстанция – политический суд по государственной безопасности, по сути, это – трибунал». В Турции судебно-прокурорский совет предлагает кандидатуры судей, а это, по словам Ишханяна, означает, что прокуратура и суды взаимосвязаны и зависят от исполнительной власти. Выяснилось, что судьи политического суда по государственной безопасности Турции назначаются премьер-министром, остальные – по предложению президента, при этом, очень часто кандидатуры судей могут быть представлены и министром юстиции.

Аветик Ишханян отметил также, что в Турции существует контролирующий суды орган при министерстве юстиции, то есть, исполнительный орган власти контролирует работу судов. Прокуратура Турции также находится под контролем исполнительной власти, прокуроров назначает глава правительства. «То есть, если дать оценку, то получится, что все в той или иной степени находятся в зависимости от прокуратуры, премьер-министра, министерства юстиции. С этой точки зрения в Турции судебная система зависит от исполнительной власти, то есть, можно сказать, что Турция – правовое государство, и что в Турции судебная власть является независимой».

Аветик Ишханян представил также доклады влиятельных международных организаций «Amnesty International», «Freedom house», «Журналисты без границ» касательно прав человека и свободы прессы в Турции, коснулся условий проведения мирных акций протеста, арестов, случаев насилия, указав на факты, которые нашли место в докладах.

Тюрколог, ассоциированный эксперт АИМОБ Айк Габриелян также в своем выступлении говорил о правах человека в Турции. Касаясь проблем армянской общины Айк Габриелян отметил, что в этой стране проживает 50-60 тысяч армян, большая часть – в Стамбуле. По словам тюрколога, у армянской диаспоры есть множество проблем. 1920-ых, когда была основана Турецкая Республика, в Турции было 300 тысяч армян, однако в последствии армянская община столкнулась с множеством проблем. По словам тюрколога, после основания республики для кемалистов задачей номер один стало формирование однородной страны.

«В армянской общине Турции, например, знание армянского языка находится на низком уровне, по разным данным, 18 процентов из них владеет армянским, при этом довольно плохо. Армянский стал, скажем так, языком учителей, 85 процентов, молодых людей в вообще не владеет родным языком. Достаточно отметить только тот факт, что в армянских церквях службы ведут на турецком языке, поскольку многие представители диаспоры не владеют армянским».

Тюрколог отметил, что подобная ситуация, естественно, является результатом политики, которую ведут власти этой страны, требование разговаривать на турецком в этой стране было положено в основу государственной политики.

На второй день семинара ведущий аналитик Центра региональных исследований, Посол по особым поручениям президента РА в 1992-95гг., глава Службы национальной безопасности Армении в 1994-95гг. Давид Шахназарян представил последние события в Турции, потом предложил участникам разработать предварительную концепцию, попытаться представить консенсусные принципы урегулирования отношений Армения-Турция.

Молодые представители семинара в ходе бурных обсуждений пытались ответить на вопрос: заинтересована ли исключительно Армения в установлении межгосударственных, дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой, открытием границы, или Турция тоже в этом имеет определенную заинтересованность? Прозвучало мнение, что, в отличие от Армении Турция сейчас не заинтересована ни установлением дипломатических отношений, ни открытием границы.

Участники семинара были едины в мнении, что Армения и Турция в процессе установления межгосударственных отношений должны вести переговоры без предусловий. Они были согласны также с тем, что основным препятствием на пути установления межгосударственных отношений является карабахский конфликт, и Турция не скрывает это.

Прозвучало также мнение, что Армения и Турция в процессе установления межгосударственных отношений должны свести к минимуму влияние третьих стран, несмотря на то, что помимо стран, препятствующих этому процессу, есть государства, которые поддерживают. Прозвучало и такое мнение: возможно, вообще не нужны посредники в процессе нормализации отношений Армения-Турция, поскольку посредники преследуют свои интересы.

Весьма бурной была дискуссия в ходе обсуждений на тему фактора Диаспоры. Не нужно ли уменьшить влияние данного фактора на процесс установления межгосударственных отношений Армения-Турция и исходить из интересов граждан Республики Армения и интересов в сфере национальной безопасности нашей страны? Именно на этот вопрос пытались ответить участники семинара, одновременно констатируя, что только на основе межгосударственных отношений можно начать процесс нормализации армяно-турецких отношений, в котором Диаспора будет играть существенную роль. Участники обсуждения были согласны и с тем, что установление межгосударственных отношений между Арменией и Турцией будет способствовать безопасности и стабильности в регионе. Что касается развития экономических отношений, то участники семинара выразили уверенность в том, что установление отношений Армения-Турция положительно отразиться на экономике Армении, несмотря на то, что многие уверены в том, что в данном процессе необходимо учесть реальные намерения Турции. Заинтересованы ли власти Турции в развитии социально-экономической ситуации в приграничных с Арменией районах? Судя по политике, которая ведет Турция, экономическое развитие этих районов для Анкары не является приоритетом.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

25.01.2017г