«Я в Армении понял, что такое чувство нации»

Джеймс Нзинга Нкембо (James Nzinga Nkembo) – конголезский политик, политолог по образованию, работал в ООН сначала в Демократической Республике Конго (ДРК, бывший Заир), потом в Косово. Там он познакомился с будущей супругой – Элладой Петросян, которая также работала в структурах ООН.

Джеймс на родине основал свою политическую партию, оппозиционную. Сейчас в ДРК, находящемся вне «мейнстрима» новостных лент международных СМИ, тяжелый политический кризис, и фактически, эта бывшая бельгийская колония после драматических событий на протяжении десятилетий, от антиколониального освободительного движения Патриса Лумумбы до коррумпированной диктатуры Мобуту Сесе Секо, в настоящее время – несостоявшееся государство. Зато президент остался на третий срок, не организовал президентские выборы, под предлогом, что «нет денег». А между тем на востоке страны почти каждый день гибнут люди – там идет многолетний конфликт, унесший миллионы жизней. Страна, имеющая богатейшие залежи полезных ископаемых, практически всю таблицу Менделеева и много других природных ресурсов – одна из самых нищих и отсталых в мире.

Джеймс Нзинга Нкембо – единственный политик в стране, который предлагает «балканизацию», или распад Конго на несколько государств. Аргументы научные и очень убедительные. Такого же мнения большинство международных экспертов – Конго слишком большое и слишком мультиэтническое, чтобы быть единой страной. Имея по работе балканский опыт, а также, в силу личных обстоятельств, опыт жизни в Армении, господин Нкембо любезно поделился с «Аравот» своим видением проблем международной политики и не только.

– Господин Нкембо, на Вашей родине – Демократической Республике Конго, где проживает почти 70 миллионов человек, уже более 20 лет идет война, которую в период наибольшего обострения в 1998-2002гг назвали еще и Великой африканской войной. Гибнут миллионы людей на рубеже веков, происходит великая трагедия, между тем эти события оказались «на обочине» ведущих мировых СМИ. В чем причина этого, есть ли мирный выход из ситуации «война всех против всех»? И что делает мировое сообщество – США, ЕС, ООН, Африканский союз – для окончания конфликта?

– Население Демократической Республики Конго сейчас составляет более 80 миллионов. На самом деле война в Конго широко освещалась в 1996 году, когда она только начиналась, но со временем все начало угасать. Как вам известно, роль медиа не только в том, чтобы показывать происходящее: журналисты должны еще и расследовать и раскрывать детали – почему это происходит и кто в этом заинтересован. Отчеты ООН и других международных организаций выявили участие западных сил в войне в Конго. Что касается международной прессы, то я не думаю, что за солидарность со своими странами группа известных СМИ сохранила молчание и проявила безразличие к событиям в Конго.

Я выражаю свою благодарность «Аравот» за то, что дала возможность говорить на эту тему. То, что мы квалифицировали как войну всех против всех на самом деле является путаницей, созданной международной общественностью. Выход из этой ситуации в том, что необходимо решить начальную проблему, то есть вопрос бельгийского колониального господства – конфискацию земель, принадлежавших разным внутриколониальным народам, с целью создания единой колонии, ставшей современной Демократической Республикой Конго и принуждения разных людей, не имеющих одни и те же социологические соображения и интересы, стать одной нацией-государством. Тогда как это исходит из интересов Бельгии, которая контролирует огромные прииски, богатую территорию посредством коррумпированного правительства. В этом причина кризиса в Конго. В то же время, как часть незаконченной сделки берлинской конференции 1985 года, другие международные силы, желающие управлять определенной территорией страны для того, чтобы иметь доступ к минеральным ресурсам, поддерживают группы в стране и в соседних странах для того, чтобы воевали в Конго, чтобы осуществлять вынужденное переселение населения и таким образом превращать деревни в прииски, где эксплуатация людей и детский труд являются обычным делом.

Международная общественность – ООН, США, ЕС и другие прилагают усилия по стабилизации ситуации в стране, но тщетно. MONUSCO – самая большая миротворческая миссия ООН, свыше 20 тысяч солдат уже 18 лет находятся в стране, а кризис остается таким же, как в самом начале. Много ресурсов было потрачено впустую, однако решения нет. До тех пор, пока причина не исправлена, международная общественность будет на протяжении многих лет ходить по кругу. Единственный способ положить конец кризису в Конго – разделить страну на несколько штатов, исходя из исторических и социологических соображений. Балканизация положит конец конфликту не только восстановив суверенитет каждого, но и создать богатство во благо жителей Конго, и которое в равной степени будет распределено международной общественностью, без необходимости начать войну в регионе. По этой причине я основал движение самоопределения SINDIKA, для повышения осведомленности населения Конго о лживости единого государства, для того, чтобы стать конфедерацией семи политических субъектов, которые должны постепенно добиться самоопределения.

– Ваш опыт работы на Балканах, в частности – в Косово, показывает, что регион, который веками называли «пороховой бочкой Европы», можно повернуть к миру и развитию, взаимоисключающие интересы развернуть от конфронтации к добрососедству, интеграции и развитию. Поделитесь своим видением: что нужно для этого?

– В отличие от Косово, кризис в Конго не является проблемой интеграции и мирного сосуществования разных людей в стране. В нашей стране вы можете увидеть, как представители разных этнических групп заключают браки и переезжают в другие штаты без каких-либо проблем, тогда как в Косово конфликт полностью основан на религиозном и этическом барьерах. Мой опыт на Балканах вынуждает меня считать распад Югославии хорошим примером для Конго. Это помогло также разработать механизм для того, чтобы бакланизация не стала принуждением для жителей Конго – как результат сделки международных сил. Это должно произойти согласно системе Конго, которые осуществят сами жители Конго под эгидой международной общественности.

Народная Республика Конго состоит уз 450 разных общин, и государство управляется как одно единое целое. Репрессии по национальному признаку, время от времени имеющие место, являются результатом авторитарного режима и плохого управления. Потому что диктаторы разделяют людей, чтобы они оставались верны своему племени и таким образом им удавалось оставаться у власти. Это давление является вторичным, и исходит от первой причины. Их не будет, если государство будет разделенным.

Международная общественность должна изменить свой подход к кризису в Конго. Они должны поддержать усилия по балканизации Конго – по системе Конго, для того, чтобы положить конец геноциду жителей страны – третьего геноцида за последнее столетие. Первый геноцид произошел приблизительно в тот же период времени, когда случился геноцид армян, тогда королем Бельгии Леопольдом II было убито 5 млн. человек. И второй геноцид, когда было убито 6 млн. человек во время колониального господства произошел между 1908 и 1960 гг.

– Ваша страна и Армения, которую Вы считаете своим вторым домом, помимо ООН, являются членами еще одной международной организации, где обсуждаются вопросы международной политики – организации Франкофонии. Более 100 лет назад в нашем регионе также происходили ужасные события – Геноцид армян, что также стало возможно из-за того, что «до нас далеко». В настоящее время Армения считает своим моральным долгом проводить политику по исключению повторения геноцидов где бы то ни было и как бы далеко не было от нас – будь то в Руанде, Дарфуре. В Армении учреждена международная премия Aurora Prize, и ее первым лауреатом стала действительно героиня из Бурунди – Маргерит Баранкитс. Кроме того, после Саммита Франкофонии в столице Мадагаскара армянская дипломатия объявила франкоговорящую Африку одним из важных направлений. Также известно, что следующий саммит, в 2018г, состоится в Армении. Есть ли у Вас идеи насчет взаимодействия с Арменией? Может, это возможность, чтобы Ваш голос, голос Вашей родины стал более слышимым?

– Геноцид армян является известным и доказанными историческим фактом, который потомки преступников не должны отрицать. Это ужасное преступление не только необходимо признать, но и восстановить. Я приветствую учредителей приза «Аврора», лиц и организации, которые оказывают влияние на сохранение жизни людей, продвигают гуманизм и вносят свой вклад в дело предотвращения геноцида.

Международная организация Франкофонии предлагает дополнительные возможности нашим двум странам, которые уже являются членами ООН, для того чтобы построить больше мостов взаимопонимания сотрудничества между нашими народами. Это не только вопрос употребления французского языка: выдвигаются на первый план такие ценности, как демократия, хорошее правительство, культурное разнообразие и так далее. В 2018 году саммит Международной организации Франкофонии, который состоится в Армении, станет хорошей возможностью для моей страны – начать сотрудничество с Арменией. Конго страна богатая и может многое предложить инвесторам, армяне должны учесть возможность капиталовложений. И поскольку без мира не может быть развития, мы боремся за то, чтобы конфликту был положен конец – во благо всего человечества.

– Джеймс, Ваша супруга Эллада Петросян – армянка, и у Вас есть уже солидный опыт общения с нашей страной, в силу которого Вам известны также наши проблемы и наши успехи. Какой самый важный, на Ваш взгляд, совет Вы бы дали нам, исходя из Вашего жизненного и профессионального опыта? И еще – что самое главное, чему Армения научила Вас?

– Я знал не очень мало об Армении, когда встретился со своей будущей женой. Например, я слышал, что армянские женщины становятся прекрасными женами и матерями. И сейчас у меня есть возможность лично узнать это. Я знал также, что в Армении есть серьезные экономические проблемы, страна находится в окружении враждебных соседей. Возможно, в этом причина того, что она полностью сдалась России. Тем не менее, Армения должна приложить усилия, чтобы изменить свой имидж приложения к России. Армения должна воспользоваться возможностями своей влиятельной диаспоры. Молодое поколение политических деятелей должно открыть двери перед продуктивным сотрудничеством со странами Европы, Латинской Америки и, почему бы нет, даже Африки. Другой вопрос, что численность населения уменьшается, и это ставит под угрозу территории страны. Армения находится в окружении стран, которые взяли ее земли и пытаются взять еще. Старые карты показывают, что Армения была большим государством. Но сейчас часть ее земель находится на территории таких государств, как Турция, Иран, Азербайджан и даже Грузия. Если численность населения будет сокращаться, если нет людей, которые там живут, то пустота будет заполнена иностранцами.

Полагаю, сокращение численности населения связано еще и с тем, что армянская общественность критикует незамужних женщин, у которых есть дети. То, что армянские женщины интеллектуальны и профессионально свободны, общеизвестный факт. Учитывая соотношение женщин и мужчин в Армении, армянская общественность должна быть более терпимой к незамужним женщинам, которые решили стать матерями. Это хорошо не только для гендерного равенства, это поможет поддерживать баланс населения. Я уверен, что молодое поколение поможет сформировать имидж прогрессивной страны, современной и открытой. Во всяком случае, я в Армении понял, что такое чувство нации: связь людей со своей родиной, историей, письменностью, культурой, готовность армян мобилизовать ресурсы для того, чтобы оказать содействие армянскому вопросу. Я стараюсь научить этому свой народ.

– Спасибо за интервью.

– Спасибо за предоставленную возможность.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «Аравот»

28.01.2017г