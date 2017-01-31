Мутные воды самоочищающейся РПА

Кто и какую рыбку будет ловить в этой воде

«Я думаю, что у Сержа Саргсяна по географии была единица, или он сбегал с уроков. Для меня вопрос, как он получил аттестат?», – в беседе с «Аравот» сказал председатель Гюмрийского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян, коснувшись заочного спора Сержа Саргсяна и Овика Абраамяна по естествознанию. Напомним, накануне на заседании Совета РПА Серж Саргсян сказал: «Просто комичны те попытки, которые делают люди, желая представить, что из Республиканской партии есть исход. Что сказать? Вы сами знаете, что это нелепость. Только в последние несколько месяцев в нашу партию вступило более 11000 человек. Хочу на эту тему высказаться в переносном смысле. Знаете, большие реки обеспечивают прогресс на всей протяженности своего течения: дают жизнь, дают хлеб, дают воду, и те ручейки, которые отходят от матери-реки и в короткое время снова не вливаются в то же течение, высыхают и уходят. Это закон природы, и никто из нас не может противопоставить себя законам природ. Мы можем пытаться управлять, регулировать, но по сути, будет так».

На это Овик Абраамян ответил: «Метафора о реках и ручейках была хороша. Мне самому понравилось. Не будем также забывать, что матери-реки есть не что иное, как слияние самозабвенных ручейков. Но сливающиеся в какой-то момент в реку смешанные воды технологического завода могут испоганить все русло реки, сделав ее всю непригодной. Быть может, вырвавшиеся до этого ручейки, еще несущие в себе запах родной земли, до уничтожения успеют все же подарить жизнь одному-двум населенным пунктам?». Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов бывшему премьер-министру дал дружеский совет: «Не думаю, что говорить намеками с председателем РПА выгодно». А Левон Барсегян считает на самом деле ужасным то, что страна находится в таком «отвратительном состоянии», а первое лицо страны, порой и второе-третье лицо, устраивают «базар».

На заседании Совета РПА председатель сделал еще одно примечательное заявление, сказав, что не приветствовал возвращение Гагика Царукяна в политику. Тем самым президент, фактически, поставил в довольно неловкое положение членов своей же команды, которые поторопились приветствовать возвращение Гагика Царукяна. Кстати, в этом плане в самом неловком положении вроде оказался переизбранный вице-председатель РПА Армен Ашотян, который выступил в свое время с самой острой критиков в адрес Гагика Царукяна, приправив ее оскорблениями, а затем с тем же усердием приветствовал возвращение Гагика Царукяна.

Депутат НС РА, член РПА Мкртич Минасян также с похвалой отозвался о возвращении Гагика Царукяна: «Президент назвал абсурдом, что возвращение Царукяна согласованно с ним, и это «проект» власти». По мнению депутата РПА, основной посыл, который на заседании Совета направил председатель своим соратникам, таков: «Мы не должны слишком переоценивать сделанное нами. Кто сколько смог, столько и сделал для страны, и он благодарен им за это. Люди не должны впадать в эйфорию, переоценивать свои действия, выполненную работу и службу, чем это есть на самом деле».

На уточнение, президент имел в виду бывшего премьер-министра Овика Абраамяна и бывшего министра Сейрана Оганяна, Мкртич Минасян ответил: «Касается всех нас, всех. Тем, кто думает, что достоин большего, чем его оценили сегодня, президент сказал, что благодарен, но человек не должен переоценивать свои дела и вложенные силы».

Не пытались ли члены РПА уточнить у Сержа Саргсяна, почему Овик Абраамян покинул партию? «Такого разговора не было, остальное, что он сказал – вы слышали. Фактически, непрямо указал…», – ответил наш собеседник, подразумевая пример президента, взятый из естествознания.

Президент озвучил еще один посыл, уже который раз говоря об ответственности власти и власть предержащих перед народом. Какие правовые последствия для самоочищающейся РПА будет иметь данное заявление президента? Из предыдущих обещаний и заявлений можно предположить, что никакие. На днях премьер-министр Карен Карапетян тоже сказал о смене элиты Армении. Мкртича Минасяна это не беспокоит. Он считает, что это касается отдельных случаев и отдельных людей, которые проявили себя неправильно.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

28.01.2017г