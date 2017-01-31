Самоцельно-евразийская «рабочая загруженность»

В находящейся в предвыборном состоянии Армении прошло незаметным международное событие, значение которого трудно переоценить

17-20 января в швейцарском Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором традиционно и ежегодно собираются представители международной политики и международного бизнеса. И собираются, чтобы обсуждать проблемы глобального значения, решения, направленные на их решение. Кроме того, не секрет, что эти обсуждения во многом могут предопределить решения по глобальным и региональным проблемам.

А что думает по этому поводу Правительство Армении вообще, а в частности – Министерство экономического развития и инвестиций? Подчеркнем: экономического развития, а также инвестиций. Исходя из здравого смысла, соответствующее должностное лицо любой страны, имеющей серьезные проблемы с экономическим развитием и вставшей перед фактом инвестиционного голода, должен был не только не щадя себя находиться в Давосе, но и не иметь времени там даже на сон.

Однако, в случае Армении происходит другое. Оказывается, как написано в письме, представленном в ответ на запрос Радио Азатутюн Правительству Армении, официальный Ереван вообще никем не был представлен на этом форуме.

А вот министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян называет чрезвычайно «уважительную» причину этого: «рабочая загруженность», вследствие которой «не было возможности» участвовать на форуме в Давосе. Однако, министр нас, налогоплательщиков, утешает тем, что Правительство, оказывается, «всецело следит за процессом», и Давос «считает» важной площадкой, но… она же не единственная! – говорит он и добавляет, что неучастие в этом форуме «еще не означает», что для участия в таких важных наших инвестиционных программах, как железная дорога Армения-Иран, новая АЭС, мы не приглашаем всех заинтересованных и потенциальных инвесторов.

Из опубликованного на официальном сайте Правительства Армении сообщения того же 17-го января становится известно, что занимающий политическую должность и имеющий в своей повестке свое политическое будущее премьер-министр Армении должен был с официальным визитом отправиться в Москву, чтобы встретиться в политическом отношении с «нулем без палочки» Дмитрием Медведевым и обсудить с ним, ни много, ни мало, «повестку армяно-российского сотрудничества».

По состоянию на сегодняшний день этот визит уже в прошлом, и в его, как говорится, сухом остатке есть только договоренность о разрешении всем гражданам России без загранпаспорта безо всяких препятствий посещать Армению, и определенные круги пытаются представить это как «гигантское» достижение, которое приведет к «беспрецедентным ростам» в туристической сфере Армении. А Армения пропускает очередной форум в Давосе, и это уже который год…

Конечно, нетрудно увидеть, каков иерархический расклад политических приоритетов в шагах Правительства, сообразно которым «рабочая загруженность» заставляет куда-то идти, а куда-то не идти.

А приведенная Радио Азатутюн краткая справка (которая по сей день не опровергнута и, по всей вероятности, неопровержима) показывает убогую картину.

За первые 9 месяцев 2016г объем прямых инвестиций в Армении составил всего лишь … $92 миллионов. Тогда как в соседнем Азербайджане за тот же период этот показатель в 59 раз больше: $5 миллиардов 439 миллионов. Другой наш сосед – Грузия – привлек инвестиции на сумму в $1 миллиард 625 миллионов. И, что бросается в глаза, Грузия была представлена премьер-министром, Азербайджан – на уровне президента.

Ну, а в Армении либо «рабочая загруженность» уж слишком тяжела, либо, будучи направленной в «евразийскую» черную дыру, теряется без результата и следствия.

Последние два бесславных десятилетия СССР ясно показывают, что происходит, когда экономическая политика, да и политика вообще, превращаются в процесс перманентного выброса бессодержательных, плоских комсомольских лозунгов. И навстречу выборам один риторический вопрос остается висящим в воздухе: неужели с таким «активом» они намерены в действительности набрать голоса?

Воистину, в Армении кризис политической ответственности перешел в новый этап, и как его можно назвать – оставлю на усмотрение читателя.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

31.01.2017г