«Мы усиливаем присутствие в регионе Черного моря»: генсек НАТО – президенту Болгарии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители Минобороны стран Альянса на встрече в феврале собираются принять пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря.

Об этом он заявил на встрече с новым президентом Болгарии Руменом Радевым, передает издание «Европейская правда».

“Мы видим более агрессивную Россию. Мы видим беспорядки и насилие на юге, терроризм. И мы видим кибератаки и гибридную войну”, – заявил Столтенберг.

“Поэтому НАТО реагирует. Мы реагируем, увеличивая свое присутствие в юго-восточной части и в странах Балтии и Польше. Мы усиливаем свое присутствие в регионе Черного моря комплексом мер на суше, на море и в воздухе”, – заявил он.

По словам генсека, Альянс завершит подготовку пакета мер по этому вопросу на встрече министров обороны, которая состоится в феврале.

Столтенберг также заявил, что НАТО не хочет конфронтации с Россией и новой холодной войны, однако отметил, что все страны-члены Альянса готовы защищать друг друга.

Фото – из официального сайта НАТО