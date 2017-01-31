Мамедъяров «не может принять с оптимизмом» итоги своих переговоров в Москве

Москва старается организовать встречу на уровне глав МИД Азербайджана, России и Армении и Баку дал своё согласие на эту встречу, сказал во вторник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге в Баку по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани. Об этом передает агентство Trend.

«Не могу принять с оптимизмом итоги переговоров в Москве», – сказал Мамедъяров, комментируя последнюю встречу в российским коллегой Сергеем Лавровым 24 января.

На встрече в Москве главы МИД обсудили процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

«17-19 февраля в Мюнхене состоится Мюнхенская конференция по безопасности и в рамках этой конференции планируется встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», – сказал он.