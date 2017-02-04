Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:41 | Февраль 4 2017

Артур Сакунц предложил полиции осуществлять строгий контроль в отношении предвыборных взяток

Артур Сакунц предложил полиции осуществлять строгий контроль в отношении предвыборных взяток

В преддверии парламентских выборов Полиция РА 2 февраля организовала общественные обсуждения по проекту «Путеводителя по действиям полиции во время выборов». Участниками были высокопоставленные должностные лица полиции и представители общественных организаций. Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц представил несколько замечаний по проекту, подчеркнув, что необходимо установить строгий контроль над уголовно преследуемыми деяниями, в частности, в отношении предвыборных взяток, причем, не только в день голосования, но и накануне выборов.

Начальник Штаба Полиции РА Ованнес Кочарян, коснувшись замечания господина Сакунца, сказал, что возможность предотвратить подкуп избирателей он видит в поддержке со стороны общественности: «В противном случае рост раскрываемости этих случаев зафиксирован не будет. Даже если полицейский и является правоохранителем номер один во время выборов, все равно это скрываемые преступления… и в вопросе получения информации поддержка общественности еще длительное время будет оставаться определяющей».

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Рубрики: Право
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