Артур Сакунц предложил полиции осуществлять строгий контроль в отношении предвыборных взяток

В преддверии парламентских выборов Полиция РА 2 февраля организовала общественные обсуждения по проекту «Путеводителя по действиям полиции во время выборов». Участниками были высокопоставленные должностные лица полиции и представители общественных организаций. Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц представил несколько замечаний по проекту, подчеркнув, что необходимо установить строгий контроль над уголовно преследуемыми деяниями, в частности, в отношении предвыборных взяток, причем, не только в день голосования, но и накануне выборов.

Начальник Штаба Полиции РА Ованнес Кочарян, коснувшись замечания господина Сакунца, сказал, что возможность предотвратить подкуп избирателей он видит в поддержке со стороны общественности: «В противном случае рост раскрываемости этих случаев зафиксирован не будет. Даже если полицейский и является правоохранителем номер один во время выборов, все равно это скрываемые преступления… и в вопросе получения информации поддержка общественности еще длительное время будет оставаться определяющей».