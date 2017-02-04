Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:51 | Февраль 4 2017

Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян посетил гражданина Азербайджана, предпринявшего попытку диверсии

Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян посетил гражданина Азербайджана, предпринявшего попытку диверсии

Вчера Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян посетил гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, задержанного 1 февраля при попытке совершения диверсии и незаконном пресечении государственной границы НКР.

Во время посещения омбудсмен удостоверился в том, что Элнуру Гусейнзаде предоставлены общественный защитник и переводчик с азербайджанского языка, при участии которых уже проведен ряд процессуальных действий. Как сообщила пресс-служба Защитника прав человека Арцаха, в ходе беседы с глазу на глаз Элнур Гусейнзаде не представил каких-либо жалоб по поводу состояния своего здоровья или отношения к нему.

Омбудсмен НКР выразил готовность в рамках своих полномочий оказать содействие в реализации основополагающих прав Элнура Гусейнзаде, в том числе и права на выбор адвоката.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Военные, Право
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда