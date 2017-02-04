Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян посетил гражданина Азербайджана, предпринявшего попытку диверсии

Вчера Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян посетил гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, задержанного 1 февраля при попытке совершения диверсии и незаконном пресечении государственной границы НКР.

Во время посещения омбудсмен удостоверился в том, что Элнуру Гусейнзаде предоставлены общественный защитник и переводчик с азербайджанского языка, при участии которых уже проведен ряд процессуальных действий. Как сообщила пресс-служба Защитника прав человека Арцаха, в ходе беседы с глазу на глаз Элнур Гусейнзаде не представил каких-либо жалоб по поводу состояния своего здоровья или отношения к нему.

Омбудсмен НКР выразил готовность в рамках своих полномочий оказать содействие в реализации основополагающих прав Элнура Гусейнзаде, в том числе и права на выбор адвоката.