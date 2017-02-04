В Берлине состоялся Съезд народов Малой Азии, приуроченный к 10-летию убийства Гранта Динка

В связи с 10-летием убийства Гранта Динка 28 и 29 января 2017 года в берлинской гостинице «Софитель» состоялся Съезд народов Малой Азии.

Съезд прошел под девизом – «Единые права». В работе съезда приняли участие 4 члена парламентов четырех стран, 5 представителей политических партий и 15 гражданских организаций.

Они рассмотрели следующие темы: демократия, диалог и справедливость, анализ потерь, аспекты мероприятий по исправлению. На съезде обсуждения проходили за круглым столом, в которые были также включены вопросы дорожной карты и перспектив, создана комиссия «Инициатива 19 января».

Работа комиссии будет направлена на проведение конструктивного диалога, который и объединит народы Малой Азии в вопросе справедливости, мира и демократии.

Источник – arevelk.am