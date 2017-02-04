Три реальности Армении: «168 жам»

Армения живет сразу в нескольких реальностях. Одна – это реальность, представленная властями, в которой все блестяще, все проблемы решены, и Армения движется к светлому будущему.

Другая – это реальность оппозиции, или считающих себя таковыми, в которой все мрачно, все проблемы не только не решены, но и с каждым днем углубляются еще больше.

И, наконец, есть реальность, в которой живут обычные граждане, которые не относят себя ни к властям, ни к оппозиции, и чьей проблемой является повседневная жизнь, состоящая из различных, представленных как властями, так и оппозицией реалий.

По большому счету, это именно тот разрыв, который существует между гражданами и представителями политической системы Армении, независимо от того, находятся ли те у власти или в оппозиции.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»