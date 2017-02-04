Беспрецедентная ситуация внутри власти: «Жаманак»

Во-первых, это, конечно, предвыборный период, в которых перед властями Армении стоит задача угодить международному сообществу. Еще в феврале 2016 года Серж Саргсян поручил властным звеньям, что сверхзадача состоит в полноценном выполнении предвыборных обязательств перед международным сообществом. Соответственно, пока имеется проблема с выборами и их оценкой, власти Армении вынуждены молчать и выслушать всякие комментарии.

В то же время, проблема заключается в том, что власти Армении в настоящее время представляют собой, мягко говоря, непонятное явление, и не ясно, где власть начинается и где она заканчивается. С формальной точки зрения иерархия не нарушена, есть вершина пирамиды, затем лестница, структуры и т.д., но де-факто власти Армении находится на этапе, где все подозревают всех, где чувство общего интереса стал минимальным, и никто не решается взять на себя роль защитника этих общих интересов, когда неизвестно, какую роль он получит взамен в новом властном статус-кво.

Это действительно исключительная ситуация, в которой, несомненно, ожидания от кардинальных перемен быть преувеличены, но в которой, конечно же, можно добиться такого развития событий, которые не были возможны в прошлом при наличии правящей системы Армении, и могут своими, если не объемами и мнимыми проявлениями, но по своему характеру и потенциальному влиянию стать беспрецедентными, поскольку ситуация является беспрецедентным и в самой власти, и в первую очередь с психологической точки зрения.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»