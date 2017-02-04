Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:11 | Февраль 4 2017

«Наследие» примет участие в выборах в блоке

«Наследие» примет участие в выборах в блоке

Партия «Наследие» примет участие в предстоящих в апреле парламентских выборах в блоке. Об этом вчера после встречи в расширенном формате журналистам сообщил вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян.

К какому альянсу присоединится партия, пока не ясно.

«Есть переговорщики, уполномоченные Советом, мы примем окончательное решение», – сказал г-н Мартиросян. По его словам, некоторые члены партии, в том числе и Заруи Постанджян, сторонники самостоятельного участия партии в выборах, но большинство проголосовало за участие блоком.

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Рубрики: Политика
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