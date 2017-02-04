Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:48 | Февраль 4 2017

Пять политических субъектов подпишут меморандум о создании блока «Царукян»

Пять политических субъектов подпишут меморандум о создании блока «Царукян»

Радио Азатутюн. Партия «Процветающая Армения» (ППА), партия «Рамкавар Азатакан», Социал-демократическая партия «Гнчакян», Армянское общенациональное движение и общенациональное движение «Единство» в воскресенье подпишут меморандум о создании блока «Царукян».

Блоком, объединяющим эти силы, будет руководить Гагик Царукян. В беседе с Радио Азатутюн член движения «Единство» Арман Варданян подчеркнул, что блок носит имя Гагика Царукяна, поскольку по данным соцопросов люди связывают свое будущее именно с Царукяном.

«Царукян будет ядром. Тем не менее, мы можем говорить о том, что это не блок личности, а идеологический союз», – заявил Варданян.

По его словам, после создания платформы блока, другие политические силы и отдельные политики смогут также присоединиться к блоку «Царукян».

На вопрос Радио Азатутюн, выразил ли бывший министр обороны Армении Сейран Оганян также желание присоединиться к блоку, Варданян ответил так: «С Сейраном Оганяном были совещательные встречи, на которых обсуждались очень общие тезисы, однако вопрос здесь уже о фазе сотрудничества. То есть, все разделяют одну точку зрения, что нужна консолидация и необходимо сообща в стране провести положительные изменения. На какой стадии это произойдет – это уже технический вопрос».

Фото – Радио Азатутюн

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Политика
Теги: , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда