В Баку становятся все более нервными по Нагорно-Карабахскому вопросу

Ереван в карабахском вопросе не связывает надежды с переговорным процессом: Серж Саргсян говорит о жизненно важном значении армии

За последние несколько недель на тему карабахского урегулирования были сделаны достойные внимания заявления, которые, хотя и свидетельствуют о том, что в переговорном процессе создалась тупиковая ситуация, однако, с другой стороны, весьма интересны с точки зрения выяснения позиции сторон.

9 января сопредседатели Минской Группы ОБСЕ распространили заявление, в котором, в частности, призвали «лидеров Армении и Азербайджана строго придерживаться договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство о достижении в кратчайшие сроки договоренности о механизме расследований». Официальный Ереван неоднократно давал свое согласие на то, чтобы выполнялись договоренности, достигнутые 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге – внедрение механизмов расследования на линии соприкосновения и расширение мандата ОБСЕ.

В середине января на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что договоренности по внедрению механизмов расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта до сих пор не реализованы из-за отсутствия консенсуса. Он напомнил, что эти договоренности были достигнуты после апрельской эскалации 2016 года и добавил: «К сожалению, даже такая элементарная вещь (…), необходимая для этого — механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, она не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ». О причине отсутствия консенсуса он посоветовал «поинтересоваться у представителей этой организации».

Уже в который раз Москва не желает указывать, какая именно сторона отказывается выполнять договоренности (хотя это всем понятно), которые являются ключевыми для армянской стороны, и продолжение переговорного процесса, можно сказать, зависит от выполнения этих договоренностей, это никак не удается обеспечить, хотя посредники постоянно призывают применить их – в соответствии с существующими договоренностями.

В ходе январской пресс-конференции Лаврова, конечно же, скандальным эпизодом был вопрос азербайджанского журналиста: главу МИД РФ спросили, какой будет позиция Москвы в случае, если начнется контртеррористическая операция по очищению оккупированных территорий. В частности, журналист спросил, будет ли Москва вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, или же «закроет глаза». Лавров подчеркнул, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не является абстрактным и «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана», по этому вопросу «существует целый набор решений». Он отметил, что “сохраняет силу требование о том (Совета безопасности ООН), чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. «Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», – подчеркнул Лавров. Далее министр отметил, что кровавые события в регионе, произошедшие в апреле 2016 года, вызывают глубочайшую тревогу. Лавров при этом напомнил, что «Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент».

В Баку весьма бурно отреагировали на комментарии Лаврова, по всей вероятности, потому, что Лавров заявил о необходимости определения окончательного статуса Нагорного Карабаха, а также констатировал: «урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«Вся мировая общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана»,- Лаврову поспешил ответить министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Он, однако, счел нужным подчеркнуть, что если Россия и в самом деле серьезно займется карабахским вопросом, то в «регионе будет восстановлена стабильность, будет обеспечен вывод армянских войск, изменится статус-кво». Касаясь определения статуса Нагорного Карабаха, Мамедъяров процитировал заявление Алиева о том, что в вопросе территориальной целостности Азербайджана компромисса быть не может, однако возможен компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления Нагорного Карабаха, как автономной республики.

Вопрос азербайджанского журналиста и ответ Лаврова вызвали волну недовольства в азербайджанских СМИ и экспертных кругах. «Российская дипломатия с армянскими акцентами», «Господин скандал» – под такими и подобными заголовками азербайджанские аналитики напомнили Кремлю об аннексии Крыма и бомбардировках Алеппо. «Заявления главы российской дипломатии логически вписываются в политику Москвы. Напомним забывчивым и наивным: Москва довольно двусмысленным образом поощряла армянские устремления в вопросе Карабаха еще тогда, когда и Азербайджан, и Армения были в составе СССР», – написал аналитик азербайджанского издания «Минвал».

20 января президент РА Серж Саргсян на встрече с демобилизованными военнослужащими сделал довольно интересное заявление об армии, как бы констатируя, что армянская сторона надежды связывает не с переговорами: «Я думаю, мы должны провести непринужденный разговор, непринужденное обсуждение, понять, увидеть, в чем преимущества нашей армии, какие положительные стороны нашей военной службы и чего мы добились. Но давайте поговорим еще и о тех проблемах, которые нужно будет решить в будущем, сделав нашу армию более боеспособной, поскольку мы обязаны иметь боеспособную армию. Всем народам нужны армии, однако есть случаи, когда то, что нужно становится необходимостью, жизненно важной необходимостью. Для нас боеспособная армия является жизненно важной необходимостью»,- отметил президент РА.

Серж Саргсян в беседе с военнослужащими услышал ответы на интересующие его вопросы, в том числе и то, что бы им хотелось изменить в вооруженных силах, какие они видят проблемы. По итогам встречи министерству обороны были отданы распоряжения, касающиеся повышения безопасности идеологического воспитания солдат, свободного времени, переподготовки специалистов параллельно с приобретением новой техники, по мере необходимости внедрения новых программ в образовательных центрах и так далее.

23 января – спустя несколько дней после скандальных комментариев, имевших место на пресс-конференции Лаврова, а также заявлений Сержа Саргсяна, с весьма нервным заявлением выступил президент Азербайджана. Ильхам Алиев, касаясь урегулирования карабахского конфликта в частности отметил: «Самое главное это то, что необходимо восстановить территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлен статус независимой страны. Не нужно ждать этого. Это никогда не произойдет».

На следующий день – 24 января по инициативе российской стороны с рабочим визитом в Москве принимали главу внешнеполитического ведомства Азербайджана. Согласно официальной информации, на встрече Лавров-Мамедъяров обсуждался вопрос карабахского урегулирования и в частности вопросы, которые были подняты на встречах в Вене и в Санкт – Петербурге.

Спустя три дня после московской встречи Лавров-Мамедъяров официальный представитель МИД РФ заявила, что тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных для российской внешней политики, поэтому контакты в различных форматах будут продолжаться: «Новые встречи, конечно, будут. Пока график не сформирован, но, безусловно, тема является одной из приоритетных для российской внешней политики, поэтому, конечно контакты в различных форматах будут продолжаться»,- отметила Захарова, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос организации новой встречи президентов Армении и Азербайджана при российском посредничестве.

Тогда как выяснилось, что у официального Баку совсем иная точка зрения касательно московской встречи Лавров-Мамедъяров.

Обобщение темы – в следующем номере газеты «Аравот».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

02.02.2017г