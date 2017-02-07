«Назвав свой блок «Царукян», они поступили честно»: Рубен Меграбян – видео

«Пытаются с помощью блока, сложив несколько «нулей», получить «не ноль». Так не бывает, это противоречит законам арифметики. Блоки не основаны на принципах, они сконцентрированы вокруг некоторых личностей», – такую характеристику блокам политических сил, сформировавшимся накануне парламентских выборов, дал вчера в Пресс-клубе «Тесакет» эксперт Рубен Меграбян.

В частности, по поводу «блока Царукян» он высказал мнение, что дав блоку название «Царукян», они поступили честно: «Блок действительно сформирован вокруг личности Царукяна. С чем он предстанет перед обществом, кроме добрых пожеланий, поживем-увидим. С другой стороны, Царукян не впервые участвует в выборах, и я не вижу оснований, что его нынешнее участие будет чем-то отличаться от предыдущих в качественном или стилистическом плане».

Что касается блока «Елк», то по мнению Рубена Меграбяна, его в каком-то смысле можно все же назвать спонтанной силой: «Входящие в него разные политические силы пытаются найти что-то общее, но насколько у них это получится, покажет жизнь».