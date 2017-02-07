Уголовное преследование может быть и в отношении Сейрана Оганяна, как было с «невыплаченными налогами» Царукяна: Нарек Самсонян – видео

«Электорат блока «Елк» оппозиционный, но это та часть оппозиционного электората, которая больше поддерживает, скажем, выход из ЕАЭС», – отметил вчера в Пресс-клубе «Тесакет» председатель НПО «Гражданское сознание» Нарек Самсонян, комментируя создание альянсов в преддверии предстоящих парламентских выборов.

По его словам, в блоке Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна собралась обиженная на власть масса, которая в момент «икс» может стать управляемой властями: «В любой момент, точно так, как Серж Саргсян решил, что следует заметить неуплаченные налоги Царукяна, таким же образом очень легко могут возникнуть вопросы и в отношении Сейрана Оганяна, которые могут стать предпосылками для начала уголовного преследования».

Нарек Самсонян убежден, что подконтролен также и блок «Царукян», хотя тот имеет самые реальные шансы попасть в парламент.

По поводу альянса АНК и НПА Нарек Самсонян обрисовал следующую ситуацию: «АНК понял, что раздробление общественного ресурса, как он поступал в последние годы, не даст ему шансов даже на пять процентов, и именно поэтому они решили выступить альянсом, чтобы потом «не преодолеть» не 5-процентный, а 7-процентный барьер».

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