Наира Зограбян: «Я всегда буду рядом с Гагиком Царукяном и ППА»

На съезде ППА, который должен состояться 10 февраля, Наира Зограбян сложит полномочия председателя партии и председателя политсовета. Они будут возложены на Гагика Царукяна. В беседе с Aravot.am Наира Зограбян подтвердила эту информацию:

«Гагик Царукян вновь станет председателем партии и председателем политсовета, чего столько времени ждали и члены партии, и я».

Напомним, что Наира Зограбян взяла на себя обязанности председателя партии и политсовета в 2015 году, после ухода Гагика Царукяна из политики. Месяц назад Гагик Царукян заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в предстоящих парламентских выборах. На вопрос, изменится ли конфигурация в блоке «Царукян» после вступления Гагика Царукяна в должность председателя ППА, Наира Зограбян ответила, что конфигурация не изменится, так как ППА сохранит свое участие в блоке, а председателем будет Гагик Царукян.

На вопрос, останется ли Наира Зограбян в ППА, прозвучал такой ответ: «Естественно. Я всегда буду рядом с Гагиком Царукяном и ППА».

Какие силы войдут в блок, пока еще окончательно не уточнено и не согласовано, и по этой причине Наира Зограбян не назвала имен: «Когда обо всем будут достигнуты четкие договоренности и все будет подписано, мы сообщим прессе».