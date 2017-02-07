Москва всего лишь грозит пальцем

Ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян – о российско-белорусских колкостях

– «Если выбирать между нефтью и независимостью, мы, конечно, выберем независимость»,- накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Как далеко может зайти напряженность между Москвой и Минском, если учесть тот факт, что она уже становится публичной? Несмотря на то, что Александр Лукашенко категорически опровергает слухи о том, что Беларусь выходит из состава ЕАЭС, тем не менее, может ли нынешний конфликт привести к такому развитию событий?

– Полагаю, подобный прогноз несколько преувеличен. Речь здесь больше идет о спекулятивном подходе. Для многих, конечно же, вопрос о том, насколько жизнеспособны ЕАЭС или ОДКБ остается актуальными, но в этом случае, думаю, необходимо посмотреть на вопрос с правильной точки зрения и констатировать, что между РФ и Беларусью подобные проблемы возникают часто. Другой вопрос, что в данном случае РФ в одностороннем порядке пытается восстановить контроль на русско-белорусской границе – для граждан третьих государств. Есть проблемы, связанные с договоренностями по газу, нефти и так далее, помимо этого, во второй половине февраля Беларусь собирается открыть свои границы для граждан 80 стран. В РФ данный факт вызывает беспокойство в том плане, что эти люди могут без какого-либо контроля оказаться на территории РФ. Однако конкретно это решение, не может стать причиной для выхода Беларуси из ЕАЭС или ОДКБ. Тем более, что ни с российской, ни с белорусской стороны таких заявлений сделано не было. У вопроса политический контекст следующий: РФ видит, что Беларусь пытается наладить отношения с ЕС, продолжает поддерживать хорошие отношения с Украиной, и это вызывает беспокойство российской стороны. ЕС практически отменил санкции по отношению к Минску. Многие люди, которые находились в так называемых черных списках, уже вычеркнуты из них. Таким образом, РФ, по всей вероятности, дает понять Беларуси, что не собирается спокойно следить за происходящим.

– Что изменилось сейчас, почему Лукашенко, у которого была весьма жесткая позиция по отношению к европейским странам и их лидерам, начал любезничать с ними, и почему европейцам нужен Лукашенко?

– Президент Беларуси, явно осознавая, что он может оказаться в одной комнате один на один с РФ, и его в этой комнате ждут не очень приятные сюрпризы, пытается диверсифицировать отношения и немного уступить Европе в их требованиях. То есть, выпустить на свободу оппозиционеров, дать возможность оппозиционным деятелям принять участие в выборах, не преследовать журналистов и общественных и политических деятелей, которые имеют смелость критиковать Лукашенко и его режим. Эти требования частично, а может и в большей степени были выполнены: в последних выборах участие принимали оппозиционеры, случаев насилия по отношению к журналистам стало меньше, многие были выпущены из тюрем, конечно же, большинство из них предпочли покинуть страну, из-за боязни оказаться за решеткой. Однако были предприняты видимые для ЕС шаги. Президент Беларуси пытается задобрить европейцев. Конечно же, европейцев не так легко обмануть, и они тоже осознали, что особенно на фоне украинского кризиса было бы трудно иметь страну, которая является посредником между РФ и Украиной и с которой у ЕС очень плохие отношения. То есть шаги Беларуси, как посредника, также были высоко оценены ЕС. Президент Беларуси, естественно, воспользовался этим для того, чтобы решить определенные экономические вопросы, а это не понравилось России.

– Возможно ли повторение украинского сценария в Беларуси?

– Я считаю, вероятность этого очень низкая. В Беларуси существует серьезная авторитарная система, там нет гражданского общества, в широком смысле свободы слова, все находится под контролем, и Лукашенко пытается ограничение прав и свобод граждан компенсировать более или менее приемлемыми социальными условиями. В Беларуси почти нет безработицы, люди получают бесплатное образование, медицинскую помощь.

Кроме того, в условиях нынешней политической ситуации между РФ и Беларусью такая вероятность сводится к нулю.

Беседу вела Нелли Григорян

Газета «Аравот»

04.02.2017г