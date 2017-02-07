Армянское молчание в ЕАЭС

Недовольства Евразийским экономическим союзом, высказываемые властями стран-членов принимают систематический характер. Эти заявления с каждым разом звучат всё громче, при этом Армения, которую по различным параметрам можно считать самой «пострадавшей» стороной ЕАЭС, молчит и не поднимает вопросов, связанный с проблемами ЕАЭС.

Беларусь

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу выступил с крайне эмоциональным заявлением, в котором в красках описал несправедливость российско-белорусских взаимоотношений, начиная с газовых тарифов, транзита нефти, заканчивая внешними отношениями и белорусской визовой политикой.

Вероятно, это самые серьёзные сигналы о проблемах ЕАЭС в его истории, которые имели место в вопросах взаимоотношения между странами, тем более имеющими такой серьёзный вес в рамках союзе.

Впрочем, эти высказывания президента Беларуси, как и в прошлом, преследовали как минимум следующие цели: озвучить проблемы, сделать их предметом обсуждения, получить результаты. Это метод, в полную силу используемый союзниками и партнёрами РФ, когда они хотят, чтобы Москва пошла на некоторые уступки в вопросах взаимоотношений.

Казахстан

Этот метод вовсю использует и Казахстан. Будучи членом ЕАЭС, эта страна периодически напоминает о неприкосновенности своего суверенитета и почти всегда ведёт независимую от Москвы политику.

Яркий пример тому – вступление страны во Всемирную торговую организацию в 2015 году, которое, фактически, означало отказ от многих обязательств в рамках ЕАЭС. Этот шаг ставит под вопрос приоритет евразийской интеграции для Астаны. Казахстан во всеуслышание заявляет о своих проблемах в ЕАЭС. В том числе о тех, решение которых подразумевает нечто, противоречащее интересам Москвы, тем самым обеспечивает себе выгодные условия для своих предпринимателей.

Кыргызстан

Не умалчивает о своих проблемах в ЕАЭС и Кыргызстан, достаточно часто заявляя об ограничениях, применяемых Казахстаном. Это кыргызо-казахское противостояние закончилось тем, что Бишкек получил желаемое право экспорта на казахский рынок своей сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на это, в декабре 2016 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжил заявлять о том, что в ЕАЭС ущемляются интересы его страны, что, с большой вероятностью, приведёт к тому, что Бишкек получит новые дивиденды для своей экономики в союзе.

Армения

Как мы видим, все вышеупомянутые страны тем или иным образом озвучивают проблемы, которые они имеют в рамках ЕАЭС. Это происходит публично, в ходе встреч глав государств, отдельных заявлений, конкретными действиями или пресс-конференциями.

В случае Армении картина совершенно иная. В этом вопросе мы сталкиваемся с фактическим засекречиванием всех телодвижений структур, отвечающих за внешние связи. О чём говорят руководители страны с официальными лицами ЕАЭС, что обсуждается на встречах президентов и премьеров РФ и РА? В большинстве своём после таких встреч распространяются стандартные сообщения, в которых говорится об углублении и развитии двухсторонних отношений и интеграционных процессов.

В то же время, как показывает евразийская практика, выгодно быть открытым и публичным, а не руководствоваться методикой официозных заявлений с помощью неразговорчивых пресс-секретарей и маниакально засекречивать всех видов официальные документы (например, договор об ассоциации РА-ЕАС). Может быть, в случае открытости Армения сможет быть более защищённой от проблем в условиях ЕАЭС.

Ваге Гукасян

«Союз Информированных Граждан»