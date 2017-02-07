Подход «просто бизнес» к продаже оружия похож на бумеранг

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера Александра Лапшина в связи с решением об экстрадиции в Азербайджан и сейчас блогер ждет своей экстрадиции, которая может состояться в считанные часы (об этом нам сообщил его адвокат).

Напомним, что блогера Александра Лапшина арестовали 5 декабря 2016 года в Беларуси по запросу Азербайджана. Официальный Баку обвиняет его «в незаконном пересечении границ», то есть за посещение Нагорного Карабаха и призывы против азербайджанской государственности.

Уже более месяца как адвокаты Лапшина, израильские дипломаты, организации, занимающиеся защитой прав журналистов, омбудсмен Армении и даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович оглашали свою обеспокоенность в связи с тем, что в случае экстрадиции Лапшин может стать жертвой мести и несправедливых пыток в Азербайджане за свою журналистскую деятельность и выражение своих взглядов, в том числе относительно Нагорно-Карабахского конфликта. Отметим, что Лапшин является гражданином Израиля и России, но тем не менее попытки израильских и российских дипломатов воздействовать на решение Минска оказались бесполезными.

Израиль и Россия

Израильское и российское гражданство Лапшина невольно напоминают о военной торговле Израиль-Азербайджаном и Россия-Азербайджан. Так, например, в 2016 году Азербайджан подписал соглашение с Израилем на импорт оружия стоимостью $ 1,6 млрд. Согласно опубликованному докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, в течение 2010-2014 года Азербайджан на 249% увеличил импорт вооружения по сравнению с 2005-2009гг. Согласно тому же докладу, Россия поставляет Азербайджану 85% оружия.

Естественно Россия продает оружие и Армении, однако, согласно вышеуказанному докладу показатель приобретенного Арменией оружия составляет всего лишь 4% от показателя Азербайджана. Фактически, начиная с 2010 года Россия и Израиля с готовностью вооружали недемократический режим с неразрешенным конфликтом – правительство Алиева.

Бизнес, от которого страдают не только армяне и азербайджанцы

В апреле 2016 года, после резкой эскалации Нагорно-Карабахского конфликта и сотен человеческих жертв, армянская сторона и ряд международных сил осуждали Россию и Израиль за продажу нападательного оружия странам, имеющим неразрешенный конфликт. До тех пор пока Израиль, Россия или другая страна, занимающийся военной промышленностью, оправдывают свою политику выражением такого рода как «это всего лишь бизнес», Нагорно-Карабахский конфликт накаляется с каждым днем – увеличением инцидентов со смертельным исходом.

Более того, история последних двух веков показала, что демократические государства, как правило, не воюют друг с другом, следовательно, единственным путем для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта является создание и укрепление демократии в этих двух странах. Естественно, что продажа оружия авторитарному правительству какой-либо из сторон препятствует этому процессу, особенно если одна из сторон – официальный Баку – имеет финансовые ресурсы, чтобы купить оружие и боеприпасы в беспрецедентных масштабах.

Политика Израиля и России способствует укреплению власти авторитарных правительств и дает импульс к уже масштабным воинственным настроениям. Это также дает чувство безнаказанности Алиеву, который сегодня считает, что может легко заставить замолчать не только азербайджанских журналистов, но и иностранных, в том числе Александра Лапшина.

Фактически, если недальновидные решения правительств Израиля и России до недавнего времени вредили исключительно армянам и азербайджанцам, в частности унося на границе жизни сотен молодых людей в возрасте 18-20 лет, то теперь они по курьезной (и печальной) случайности наносят вред человеку с израильским и российским гражданством.

Эти решения перестали быть опасными только для армян и азербайджанцев. Теперь, они опасны для лиц третьих стран, в том числе стран, принимающих решения.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»

