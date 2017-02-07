Армянская «путиномика» мертва: время Большого разворота

Сто дней нынешнего правительства прошли, однако, по большому счету, так и не стало ясно, какова ее стратегия. А не ясно, поскольку база деятельности и международные рамки экономики Армении остаются неизменными. Конечно, «между делом» поборются с коррупцией, даже могут немного сократить, но база остается прежней. Во всяком случае, иного не сказано и не написано.

Да, новый премьер не обращается к подчиненным и недовольным гражданам через «ара», а также бегло говорит на русском, и лиц, которые символизируют коррупцию и сращивание криминала и политики, мы не видим среди министров. Кроме того, беспощадно паразитирующие на бюджете «офисы по реализации программ» закрыты, и если авансом это считать как сформировавшийся тренд, а не разовую или пиар-акцию навстречу выборам, то впереди ждут серьезные испытания.

Несомненно, Армения нуждается в серьезных фундаментальных реформах, и является аксиомой, что по соображениям региональной безопасности, нашей стране противопоказаны потрясения. Но имеет ли нынешнее правительство потенциал для преодоления предстоящих испытаний, и насколько «далеко» может пойти Правительство? Похоже, это остается вопросом вопросов, и пока он остается безответным.

Понятие «реформ», в которых нуждается Армения, относительно, поскольку этот постсоветский экономический уклад, который рядом международных экспертов назван «путиномикой», по сути нереформируем ни в одной постсоветской стране, тем более в Армении.

Армянская «путиномика», в отличие от российской, лишена углеводородной ренты. Однако, имея почти ту же самую институциональную структуру и логику функционирования, она была максимально адаптирована к российской системе и «паразитировала» на ней. Когда в период второй Иракской войны нефть стали продавать за $140 за баррель, лишенное государственного мышления руководство армянского государства подумало, что можно «воспользоваться» этим. И «воспользовалось».

А для этого было нужно думать не о качественном развитии экономики страны, а работающих граждан «экспортировать» в Россию, если схематично, полученную от них валюту менять на драмы, показать двухзначный экономический рост, собранную сумму вложить в «элитную» недвижимость и из нее снова извлекать деньги. И чтобы система работала без «скрипа», нужно «развивать-расширять» с Россией «вековую дружбу»: активы экономики сдать России, оставшееся – олигархам, убить малый бизнес, построить собственную «вертикаль власти», под стать путинской, умножить карательный аппарат. В Москве, естественно, этот подход одобрили, и, как говорится, «зашел козел в огород».

Однако, мировой финансовый кризис убил эту армянскую «путиномику» очень быстро, по объективным причинам. Абсурд, когда не имеющая нефти Армения от падения цен на нефть не выигрывает, а наоборот – ее сводит судорогами, и экономика Армении с 2009г топчется на месте.

С Россией же по-другому. «Тучные» годы дали возможность Москве в резервных фондах накопить почти четверть триллиона долларов, что является огромным запасом прочности. Однако, в данный момент, денег там меньше $100 миллиардов, и в этом году они закончатся полностью, и сравнительно «терпимая» цена на нефть, установившаяся в последнее время, недостаточна для обеспечения притока денег в эти фонды.

Синдром старухи из «Сказки о золотой рыбке» и драма шекспировского Макбета пропитали всю ткань российского государства и общества и лишают смысла любой разговор о реформах. Как и в последние годы СССР, нынешняя Россия, остающаяся недораспавшейся империей, стоит перед величайшими рисками, и ее соседи объективно «в доле» этих рисков, в том числе и особенно Армения, которая, не щадя себя, с «энтузиазмом» увеличивала роль и значение России во всех сферах жизни и политики страны. С другой стороны, строящая «русский мир» Москва сама «била по пальцам» Армении, когда Ереван пытался диверсифицировать свои отношения с внешним миром, используя все рычаги, которыми Армения бессмысленно и беспощадно одаривала ее годы напролет, не думая о последствиях.

Да, «путиномика» в Армении давно мертва, но вместе с ней – и воля к тому, чтобы выйти из захвата клещей «путиномики» российской. Нынешнее экономическое положение Армении – следствие порочных политических решений, принятых на основе близоруких политических расчетов. Следовательно, выправление ситуации может начаться, прежде всего, с политической плоскости. Кремль по недоразумению ужасается общественных движений, протестов, «майданов», «электрик-ереванов», борьбы с коррупцией, справедливых выборов, не понимая, что меняется эпоха не только и не столько в силу собраний и митингов на площадях, сколько от всего того, что сделал Стив Джобс и делает Илон Маск. Мир так и менялся и меняется сейчас, выдвигая необходимость новых общественных и экономических отношений. Даже забыли расхожие слова-предупреждение министра нефти Саудовской Аравии в 1982г: каменный век закончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век тоже однажды закончится…

А Армения все еще «развивает» горнорудную отрасль, Правительство рассказывает о Верхнем Ларсе, Абхазской железной дороге, абрикосах-помидорах-коньяке и их продаже в России через Ларс, «развитии отношений» с роснефть-газпромами, обуславливает отношения с Ираном и Европой «обязательствами» перед Евразийским союзом, настолько «занято», что в Давос не едет и т.п.

Тогда как Армении необходим Большой разворот: политический процесс, который выведет страну из внешних и внутренних пут и позволит воспользоваться историческими возможностями, открывшимися на Западе и на Юге, и провести фундаментальную реформацию общественно-политической, экономической систем, отправив на свалку все то, что больше нежизнеспособно.

Является ли нынешнее Правительство Армении тем «мотором», способным придать импульс государственной машине? К сожалению, вопрос пока что остается в ряду риторических, то же самое, к сожалению, и на всей политической арене. А время начало обратный отсчет. Время всех нас.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

07.02.2017г