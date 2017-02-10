Полеты во сне и наяву: сон Эдварда Налбандяна: «Чоррорд ишханутюн»

Сон Эдварда Налбандяна

Сидя в салоне бизнес-класса в самолете, выполняющем рейс Стокгольм-Алжир, он задумчиво смотрит в окно. В Швеции было хорошо, он выступил с блестящей речью на конференции по теме «Перспективы глобального потепления и рыболовства».

В Алжире ему предстояло участие в симпозиуме лепидоптерологов, то есть, бабочковедов, франкоязычных стран, но не опоздает ли он на конференцию в Коста-Рике на тему «Гендерные проблемы в популяции леворуких шимпанзе»?..

И вдруг стюардесса сообщает, что самолет совершает аварийную посадку в Минске. Вот так невезение… Он выходит из самолета и, опустив голову вниз (чтобы никто не узнал его), входит в VIP-зал…

«Ага, попался, голубчик!», – говорит ему, посмеиваясь в усы, поджидающий его Лукашенко, и похлопывает по плечу: «Ты уж прости, но мы должны экстрадировать тебя в Азербайджан». «Но за что?!», – бледнеет он. «Потому что ты незаконно пересек границу Азербайджана и был в Карабахе»,– смеется в ответ Батька. «Какой еще Карабах, где это?», – искренне удивляется он.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Чоррорд ишханутюн»