Госдолг Армении за последние 8 лет утроился, достигнув рекорда – $6.25 млрд

Радио Азатутюн. В этом году Армения также продолжит накапливать долги. По словам министра финансов Вардана Арамяна, в 2017 году государственный долг страны увеличится примерно на 350 миллионов долларов, достигнув рекордной отметки в 6 миллиардов 250 миллионов долларов.

По данным Национальной статистической службы, по положению на 1 января 2017 года, численность постоянного населения Армении составляет 2 986 500. Учитывая этот факт, получается, что долг каждого гражданина составит более 2092 долларов.

«До тех пор, пока у государства в его налогово-бюджетной политике есть дефицит, очевидно, что источником покрытия дефицита будет долг. Это – принятая макроэкономическая теория: если ваши сбережения меньше, чем ваши инвестиции, то, естественно, вы должны использовать также иностранные сбережения, потому что внутренние сбережения недостаточны для осуществления инвестиций», – в беседе с журналистами заявил Вардан Арамян.

По данным Министерства финансов, в 2008-2016 году государственный долг Армении увеличился более чем в 3 раза (в 2008 году он составлял 1 млрд 906 млн, а в 2016 году – 5 млрд 942 млн). За это время Армения в среднем в год увеличивала свой долг почти на полмиллиарда долларов.

Министр финансов вчера вновь назвал «неопасным» подобный высокий уровень долга, одновременно сообщив, что пиком погашения долга станет 2020 год: только в этот указанный год Армении в качестве долга придется выплатить полмиллиарда долларов.

«В соответствии с графиком погашения, самая большая проблема в евробондах, которые были выпущены в 2013 году и должны быть погашены в 2020 году. То есть, 500 миллионов. Будем смотреть на наши денежные потоки, возможно, погасим 200 или 100 миллионов, остальное отбросим дальше», – пояснил министр.

Фото – Радио Азатутюн