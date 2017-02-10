Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:49 | Февраль 10 2017

«Уверен, что мы сможем составить довольно удачный список»: Вардан Осканян – видео

«Уверен, что мы сможем составить довольно удачный список»: Вардан Осканян – видео

«У нас еще есть время, и я думаю, что наш список появится вовремя. Когда вероятные политические силы примут свое окончательное решение о присоединении к альянсу, я уверен, что мы сумеем составить довольно удачный список», – объявил вчера в беседе с журналистами экс-министр иностранных дел, лидер партии «Единение» Вардан Осканян после учредительной конференции молодежного крыла партии.

По его словам, сейчас трудно сказать, каким будет окончательный вид блока «Оганян-Осканян», это станет ясно в ближайшие дни. Чьи имена окажутся в первой пятерке списка, Осканян вновь призвал подождать еще несколько дней.

«Альянс получит свое название, которое будет определено общим собранием», – сказал он.

Подробности – в видеоматериале.

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Рубрики: Политика
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