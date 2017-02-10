Режим Лукашенко признается: Лапшин был не в международном, а в «межгосударственном» розыске

Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в «межгосударственный» розыск, сообщил РИА Новости в пятницу представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Ранее представитель полиции Армении сообщил, что полиция направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.

“Гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ”, — заявил представитель белорусской прокуратуры.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.