«Блокостроительство» стало самоцелью: «Жоховурд»

Глава парламентской фракции АНК Левон Зурабян на днях заявил, что Конгресс примет участие в выборах вместе со Степаном Демирчяном, в альянсе с Народной партией Армении. Почему только с НПА, и соглашалась ли какая-нибудь другая партия вступать в альянс с АНК? На эту тему газета «Жоховурд» побеседовала с главой фракции АНК Левоном Зурабяном.

– Г-н Зурабян, вы были первой политической силой, которая еще несколько месяцев назад объявила о том, что в преддверии предстоящих парламентских выборов вы открыты для диалога с другими силами. В конце стало ясно, что АНК формирует альянс только с НПА. С другими силами это не удалось?



– Мы стали первым предвыборным альянсом, который объявил о начале избирательной кампании, и, вообще, по сути, сообщил, на чем будет строить свою кампанию. С другой стороны, мы самыми последними объявили о создании альянса, и весь секрет в том, что мы считаем, что более важным является посыл, содержание, программа управления, которые следовало предложить народу, а не объединять ради самоцели различные политические силы.

– И почему это не получилось?



– Получилось с НПА.

– А кроме НПА больше никто не отреагировал?

– Или не ответили, или не проявляли никакой инициативы. Я не могу говорить, что не было никаких переговоров, они были и даже намного раньше, в ноябре, еще до начала нашего съезда. Циркулировала общая идея, что против властей следует создать большую оппозиционную коалицию, сотрудничество семи или восьми крупных оппозиционных сил. Когда нам поступило такое предложение, мы ответили положительно, что мы готовы к таким переговорам, потому что, если действительно создается такой единый оппозиционный, огромный блок, он может внести серьезный перелом.

– И почему он не был создан? Были разногласия?



– Потому что всего лишь через несколько дней после нашего согласия три силы объявили о создании отдельного альянса.

Ваагн АКОБЯН

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