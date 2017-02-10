Руководство Азербайджана бросает перчатку странам-сопредседателям МГ ОБСЕ: Шаварш Кочарян

Ответ заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна на вопрос агентства “Арменпресс”

Вопрос: Г-н Кочарян, как Вы прокомментируете заявление президента Азербайджана о том, что апрельские военные действия и сохранение напряженности вдоль линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана?

Ответ: Прежде всего, Азербайджан подписал бессрочные соглашения о прекращении боевых действий 1994г. и об укреплении режима прекращения огня 1995г. с Нагорным Карабахом и Арменией. Международное сообщество и наделенные мандатом посреднической миссии страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ многократно выступали с призывами безоговорочно руководствоваться вышеупомянутыми соглашениями, соблюдать режим прекращения огня и урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно путем мирных переговоров.

Очевидно, что начало Азербайджаном боевых действий против Нагорного Карабаха в апреле 2016г. является грубым нарушением взятых на себя со стороны Азербайджана международных обязательств по вышеупомянутым соглашениям, явным пренебрежением к призывам стран-сопредседателей Минской группы и агрессией против самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики.

Последним заявлением руководство Азербайджана попирает миротворческие усилия международного сообщества и бросает перчатку странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Или Азербайджан, считая урегулирование карабахского конфликта своим внутренним делом, делает вид, что принимает участие в переговорах в рамках сопредседательства Минской группы, или принимает участие в переговорах, делая вид, что это его внутреннее дело. И то, и другое направлено на срыв посреднических усилий международного сообщества.

Если руководство Азербайджана выступает с подобными заявлениями, не осознавая всего этого, это никак не освобождает его от ответственности за совершенные им во время апрельской агрессии военные преступления.

Пресс-служба МИД Армении