«Глава нашей партии справедлив, всех многосторонне знает»: Эрмине Нагдалян

«Женщины РПА и в парламентской фракции, и в Совете женщин работают дружно, а в любой работе есть конкуренция, но это честная и справедливая конкуренция, и каждая из нас понимает, что должна представляться своей работой.

Также очень важно, что все уверены в том, что и руководящие органы нашей партии, которые будут принимать решение и формировать предвыборный список партии, и глава нашей партии, справедлив, хорошо знает всех, знает их потенциал, в курсе о выполненной ими работе, и решения будут опираться именно на эти факторы, эти доводы», – об этом 8 февраля в беседе с журналистами в парламенте сказала вице-спикер Эрмине Нагдалян, опровергнув циркулирующие в прессе слухи относительно споров среди женщин из РПА, связанных с рейтинговым списком.

«Вообще, если речь идет о женщинах из Республиканской партии, то могу от имени всех с уверенностью заявить, что все это слухи и клевета, совершенно не соответствующие действительности, и которые в последние дни во множестве публикуются и тиражируются со стороны журналистов…», – отметила председатель Совета женщин РПА, заверив, что каждая из них готова работать и в рейтинговом, и в пропорциональном формате, и сделает все, чтобы Республиканская партия получила вотум доверия населения.