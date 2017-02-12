Ричард Миллс: США готовы содействовать усилиям правительства Армении по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял в пятницу 10 февраля посла США в Армении Ричарда Миллса.

«Для успеха шагов по борьбе с коррупцией и обеспечения последовательности в этом деле придаю большую важность активной гражданской позиции общества, действенной обратной связи правительство-общество и конструктивному сотрудничеству с партнерскими структурами. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство открыто для обсуждений и предложений», – согласно пресс-службе правительства Армении, сказал премьер.

Карен Карапетян представил подробности по ряду законопроектов, нацеленных на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий, совершенствование действующих механизмов, внедрение новых процедур, в результате которых во всех сферах будут снижены коррупционные риски.

В свою очередь американский посол отметил, что США готовы содействовать усилиям правительства Армении, направленным на борьбу с коррупцией.

«Сомнений в приверженности США содействию Армении в борьбе с коррупцией быть не может. Мы готовы работать с госструктурами РА, демонстрирующими реальную волю для борьбы с коррупцией», – отметил Ричард Миллс.

По просьбе посла премьер-министр Армении коснулся целей и направлений деятельности создаваемого на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц независимого превентивного антикоррупционного органа.