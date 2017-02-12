Возможно, «Армянское возрождение» создаст поствыборные альянсы: Мгер Шахгелдян

Депутат Национального Собрания Мгер Шахгелдян на предстоящих парламентских выборах будет баллотироваться по территориальному списку партии «Армянское возрождение».

Об этом он сообщил вчера журналистам во время съезда партии. Мгер Шахгелдян отметил, что партия ждет от выборов высоких результатов, так как пользуется доверием народа.

По поводу вероятности объединения с другими силами он сказал: «Мы выступим партией. Опыт показал, что происходит с предвыборными блоками…». Мгер Шахгелдян также отметил, что, возможно, после парламентских выборов партия сама создаст поствыборные альянсы.