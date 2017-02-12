Не производим, но экспортируем

По словам экономиста Вилена Хачатряна, одним из показателей определения состояния экономики является соотношение кредитов и депозитов, которые в нашей стране почти сравнялись. Если в свое время дисбаланс между кредитами и депозитами составлял 480 млрд. драмов, то сейчас цифра равна примерно 23 млрд. драмов, а значит, если вклады населения вырастут и превысят кредиты, то процентов, получаемых от кредитов, будет недостаточно для обслуживания счетов по вкладам.

Выступая в пятницу в Пресс-клубе «Тесакет», экономист Вилен Хачатрян затронул также показатели экспорта, опубликованные Национальной статистической службой, и ожидаемые экономические изменения на фоне ожидаемых выборов. Комментируя цифры, что экспорт увеличился на 20 процентов, в структуре которого 50 процентов идет в Россию, Вилен Хачатрян отнесся к этому с оговоркой. Экономист задается вопросом: если в какой-либо экономике обеспечивается подобный рост экспорта, то достаточно зафиксировать только один показатель – рост потребления электроэнергии в производстве. «Другими словами, производство требует использования ресурсов, а мы видим, что производство электроэнергии у нас в стране снизилось на 6,2 процента по сравнению с предыдущим годом. То есть, этот индикатор показывает, что мы экспортируем не произведенное нами».

Что касается экономических перемен на фоне ожидаемых выборов, то по прогнозам Вилена Хачатряна, в марте-апреле этого предвыборного года мы будем жить хорошо. После этого, согласно экономисту, ожидается определенное политическое напряжение, как внутрипартийного и внутриполитического характера,

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На вопрос Aravot.am, в какие месяцы возрастет коррупция, так как партии, раздававшие предвыборные взятки, попытаются вернуть эти деньги, господин Хачатрян ответил: «Люди, которые для решения сиюминутных задач продадут свое благосостояние будущих 5 лет, будут вынуждены впоследствии заплатить и за ту сделку, на которую пошли в течение этих месяцев».