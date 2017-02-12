Что происходит в сирийском Эль-Бабе: Hurriyet

Вслед за новым наступлением, начатым вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией (ССА) с целью взятия города Эль-Баб, вслед за отправкой Трампом главы ЦРУ в Анкару после телефонных переговоров с президентом Эрдоганом и на фоне сообщений о гибели турецких военных Эль-Баб снова стал важным пунктом повестки дня. Об этом в статье «Что происходит в Эль-Бабе», опубликованной турецким издание Hurriyet, пишет Нильгюн Текфидан Гюмюш и продолжает (перевод на русский – издания Иносми.ру):

Если не считать Хатай и территории между Килисом и Каркамышем, районы по ту сторону турецко-сирийской границы во многом перешли под контроль сирийских курдов. Между Азазом, который находится напротив Килиса, и Джераблусом, что напротив Каркамыша, господствовала ИГ. Запад утверждал, что именно благодаря доминированию в этом регионе ИГ могла совершить теракт в любой стране мира. Кроме того, речь шла о том, что отсюда совершались атаки в направлении Килиса. Турция начала операцию «Щит Евфрата» как из соображений безопасности, так и для того, чтобы помешать Партии «Демократический союз» (PYD), связанной с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), объединить районы Африн и Кобани.

Как продвигается операция?

ВС Турции и ССА быстро удалось отбросить ИГ от границы. Но по мере того, как операция стала отдаляться от границ Турции, продвижение вперед несколько замедлилось. Немаловажную роль в этом сыграло давление, которое администрация Обамы оказывала в последние дни на Турцию, запрещая заходить «дальше, чем на 20 километров от границы», а также отсутствие поддержки со стороны авиации коалиции. Когда позади остались 170 дней операции, ВС Турции/ССА подошли к Эль-Бабу. К этому моменту мы, к сожалению, потеряли 64 военных.

Почему Эль-Баб важен?

Эль-Баб, который находится в 30 километрах от Турции, — последнее крупное сосредоточение ИГ в северной Сирии. Коалиция во главе с США считает, что если отнять у ИГ Ракку в Сирии и Мосул в Ираке, квазигосударственная структура этой организации рухнет. Через Эль-Баб проходят дороги, ведущие из Алеппо в Манбидж и Ракку. Турция настаивает на необходимости очистить Эль-Баб от ИГ для обеспечения безопасности региона, который она желает сделать «безопасной зоной».

Какова ситуация в Эль-Бабе в данный момент?

Во вторник вечером поступили сообщения о том, что ВС Турции/ССА снова контролируют высоту Шейх Акил, с которой открывается вид на Эль-Баб с высоты около 500 метров, а также здание больницы. Если посмотреть на карту, эта территория — своего рода вход в Эль-Баб с запада. А район, что находится у подножия этой высоты, изобилует улицами, напоминая лабиринт. Приходят новости об ожесточенных столкновениях в этом регионе.

В результате атаки, которую, как сообщается, случайно совершила Россия, погибли трое наших военных.

Вот уже почти три недели армия сирийского режима и помогающие ей боевики проводят операции в отношении Эль-Баба с юга. Расстояние между ВС Турции и силами режима сократилось до трех километров. На днях премьер-министр Йылдырым отметил, что во избежание возможных неприятных инцидентов турецкая сторона находится в постоянном контакте с Россией. И спустя всего один день после этого заявления в Эль-Бабе в результате атаки российской авиации погибли трое наших военных. Когда глава ЦРУ Майк Помпео (Mike Pompeo) прибыл в Анкару, турецкое правительство пыталось пролить свет на эту атаку.

А если режим Асада возьмет Эль-Баб?

Во вчерашнем номере газеты The New York Times отмечалось, что Эль-Баб стал своего рода геостратегическим испытанием. Россия, которая здесь является сторонником режима и в последнее время сотрудничает и с Турцией, выходит на передний план как принимающий решения игрок. Источник, беседовавший с NYT, предположил, что на переговорах в Астане Россия потребовала, чтобы регион, в котором находятся объекты, обеспечивающие водоснабжение Эль-Баба, взяли под контроль лояльные режиму силы. Согласится ли сирийская оппозиция на такое разделение?

После Эль-Баба цель — Ракка

Это сценарий, на котором настаивает Турция. Ожидается, что после Эль-Баба сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции проведет операции в районе Манбиджа и Ракки. Согласно газете The Washington Post, в плане «А», который обсуждался при администрации Обамы, участвовала Турция. Но поскольку его не сочли убедительным, на повестке дня в качестве плана «Б» возникла идея вооружения сирийских курдов. Здесь из-за возражений Турции план администрации Обамы в отношении Ракки был передан администрации Трампа.

Трамп примет план, не принятый Обамой?

Администрация Трампа, которой не нравится план Обамы, дала Пентагону 30 дней для подготовки новых альтернатив. В числе тем, которые должны были обсуждаться с главой ЦРУ Помпео, прибывшим минувшим днем в Анкару, были Эль-Баб и Ракка. Тот факт, что Турция, которая выступает против взятия Ракки Отрядами народной самообороны (YPG), твердо выражает свои опасения по поводу вооружения сирийских курдов и, к тому же, взамен предлагает убедительный план, может обеспечить возможность возвращения к сценарию «А». Но «Демократические силы Сирии» (SDG), главным элементом которых являются YPG, имеют не менее 30 тысяч бойцов. В то же время США, передав SDG бронированные машины, продолжают это сотрудничество.

Срок, который был отведен на операции в Мосуле и Ракке, Пентагон урезал до шести месяцев. Вопрос заключается в следующем: выделит ли Пентагон, рассматривая SDG в качестве организованного партнера на поле боя, время на создание новой военной силы? Может ли быть разработан план по Сирии без участия России? Во всяком случае, идеальной борьба с ИГ была бы в том случае, если бы стороны в Сирии объединили свои силы, не дожидаясь окончательного решения, и спасли свою страну при поддержке коалиции.

Фото – Иносми.ру