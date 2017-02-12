Армянская армия полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения с ВС Азербайджана: Виген Саргсян

Все должны быть уверены: Армянская армия полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения с ВС Азербайджана. Об этом вчера заявил в беседе с журналистами министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Пусть никто не думает, что нарушения противником режима перемирия могут привести нас в отчаяние либо довести до того, чтобы мы робели делать свое дело», – подчеркнул глава Минобороны Армении.

Виген Саргсян сообщил, что накануне побывал в приграничных с Азербайджаном общинах марза Тавуш Армении, встретился с руководителями данных общин, с личным составом ноемберянского полка, признанного лучшей воинской частью.

«Должен сказать, что просто чувствуешь огромное воодушевление и огромную гордость при общении как с нашими соотечественниками из приграничных общин, так и с нашими военнослужащими, которые, будучи представителями поколения Независимости, просто выделяются своими духовными качествами, преданностью, убежденностью в том, что дело, которое они выполняют, необходимо всем нам», – указал Виген Саргсян.

Коснувшись распространяемой периодически азербайджанской стороной дезинформации, Виген Саргсян сказал: «Хвастовство – неотъемлемая часть провокационной деятельности. Мы будем сталкиваться с этим всегда, но нужно подходить к этому очень здраво. И я призываю всех, особенно СМИ, руководствоваться всегда данными Армии обороны НКР и министерства обороны Армении».

При этом Виген Саргсян подчеркнул: Минобороны РА никогда не скрывает реального положения. По его словам, всегда открыто говорится и о случаях нарушения режима перемирия, и о примененном оружии.

Фото – Радио Азатутюн