Рейды по всей Америке: иммиграционные власти США арестовали сотни нелегальных мигрантов

Голос Америки. На этой неделе в ходе рейдов по всей стране иммиграционные власти США арестовали сотни нелегальных иммигрантов. По утверждениям властей, данная акция никак не связана с ситуацией вокруг недавно подписанного президентом Дональдом Трампом указа об иммиграции.

В интервью The Washington Post пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен сказала, что данные рейды ставят целью поимку нелегалов-преступников, отметив, что такие акции проходят регулярно.

«Речь идет о людях, которые угрожают общественной безопасности либо целостности иммиграционной системы», – сообщила Кристенсен.

Задержания прошли по меньшей мере в шести штатах, включая такие города, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос Анджелес. За прошедшую неделю были арестованы 160 человек.

В пятницу вечером директор главного управления Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США в Лос-Анджелесе Дейвид Марин сообщил прессе, что 75 процентов арестованных в его городе ранее привлекались к уголовной ответственности и деятельность правоохранительных органов никак не связана с указом Трампа.

«Данная операция не отличается от подобных операций, которые мы проводили ранее», – сказал Марин.

Президент Трамп подписал указ об иммиграции в прошлом месяце с целью принять меры в отношении 11 миллионов нелегально проживающих в США мигрантов.

Он также внес изменения в проводимую Обамой политику в этом вопросе, сделав приоритетом депортацию нелегальных мигрантов с криминальным прошлым и расширив полномочия сотрудников иммиграционных служб по высылке нелегальных мигратнов, которые совершили мелкие правонарушения либо вообще не привлекались к ответственности.

Фото – Голос Америки