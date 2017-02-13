Безыдейные выборы

Казалось, что предстоящие выборы Национального Собрания Республики Армения будут очень похожи на предыдущие. Мы и сейчас считаем, что будет много сходства, особенно в плане фальсификаций и предвыборных взяток. Вместе с этим, уже очевидно, что будут и существенные различия. Сейчас я пытаюсь описать предвыборную ситуацию в общих чертах, потому что ситуация меняется так быстро и неожиданно, что только что сделанное предположение кажется смешным даже и себе. А то, что всего несколько дней назад казалось невероятным, становится реальностью.

Когда Виктор Даллакян заявил, что создает партию и намерен участвовать в выборах Национального Собрания, мы очень удивились. Но еще больше удивились, когда он сообщил, что он и его партия будет оппозиционной. А когда Сейран Оганян после ухода с должности заявил, что будет заниматься политикой, мы удивились еще больше, тем более что Сейран Оганян тоже заявил, что будет действовать в оппозиционном поле. В обоих случаях мы настолько удивились, что вначале даже не поверили, что такое может случиться. Мы были так удивлены в этих обоих случаях, потому что все еще не утратили способности удивляться.

Удивляться мы перестали уже потом, когда к созданным Даллакяном и Оганяном блокам присоединились Осканян, Арам Г. Саргсян и Айрикян. В отличие от прежнего омбудсмена Карена Андреасяна. Потом, когда данный блок пополнил еще и Тигран Карапетыч, то, судя по всему, это стало обычным уже и для бывшего омбудсмена. И сейчас, кто и с кем бы не вступил предвыборный альянс, это уже никого не удивит. Теперь мы уже можем удивиться обратному: очень удивимся, если несколько человек создадут предвыборный блок, исходя из политических соображений. Надеемся, что найдутся и такие, кто нас приятно удивят.

Выборы Национального собрания, конечно, и раньше были довольно неидеологическими и персонифицированными, особенно в плане участия олигархов и богачей, но раньше предвыборное поле, в противовес безыдейным участникам, было полно также идеологических кандидатов, преобладающая часть которых была привержена европейским ценностям. Сейчас наших прозападников нет, их не видно. Пока не видно. Мы не хотим думать, что значительно уменьшились предвыборных гранты извне, и причина именно в этом, что их не видно.

Не особо заметны также и пророссийские силы, но пророссийские свою прорусскую позицию особо и не демонстрировали, и об этом не кричали, за исключением, наверное, Арташеса Гегамяна. Они больше говорили о достоинствах власти, чем о России.

Тем не менее, относительное молчание наших прозападников имеет другие причины. Одна из них, наверное, та, что выборы нашего парламента во временном плане сразу же следуют за избранием нового президента США Дональда Трампа. Некоторые из наших прозападников, может быть, молчат еще и потому, что если вдруг заговорят, то может оказаться, что они больше прозападники, чем Трамп.

Как бы то ни было, в США победил Трамп, а в Армении побеждает марксизм, так как здесь уже многие поняли, что бытие определяет сознание. То есть, важнее не идеи, а депутатский мандат.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

11.02.2017г