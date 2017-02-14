Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:13 | Февраль 14 2017

Первая золотая медаль 2017 года

Первая золотая медаль 2017 года

В Минске 10 и 11 февраля прошли соревнования 21-е Международного турнира «Открытый чемпионат Республики Беларусь» на призы Президента Беларуси Лукашенко среди мужчин, в которых в группе «А» между собой соревновались самбисты.

Наш спортсмен из Гюмри Григор Мхитарян, в категории 57 кг, одержал победу во всех пяти схватках и стал чемпионом.

Наша делегация, в состав которой входили 5 спортсменов, и среди них трое из Арцаха, тренер Айк Аветисян и судья Эдуард Асланян, который являлся также заместителем главного судьи турнира, благополучно вернулись из Беларуси домой 13 февраля.

Федерация самбо Армении

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Рубрики: Спорт
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