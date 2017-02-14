«Что дали Азербайджану в апреле два картофельных поля?»: Александр Искандарян – видео

«Азербайджан не имеет никаких вариантов воздействия на ситуацию. И с этой целью он должен говорить – «вот видите, мы «отвоевали» деревню», или же вести обстрелы… Что получил Азербайджан в апреле, к чему он готовился 22 года? Два картофельных поля… он не достиг целей. Прошел год, и в Азербайджане говорят, что они «выиграли» вторую войну в Карабахе», – так прокомментировал вчера в Пресс-центре «Новости-Армения» политолог Александр Искандарян причины пограничной напряженности.

Что касается ожидаемой в Мюнхене встречи Лавров-Налбандян-Мамедъяров, он назвал встречу сторон полезной: «Встречи необходимы, даже ради самих встреч».

Искандарян также прокомментировал экстрадицию из Беларуси в Азербайджан блогера и журналиста Александра Лапшина: «Это было сделано на уровне президентов, это «политическая шизофрения».

Азербайджан боится даже детей граждан России с окончанием фамилии на «ян»… Если Азербайджан настолько хорош, почему он не позволяет им въезжать в страну? Ну, покажите же, какой хороший Баку».

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