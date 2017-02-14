Какие виды вооружения намерен приобрести Азербайджан? – видео

«Азербайджан заявил, что заинтересован в приобретении ракет и по этому вопросу ведет переговоры с Российской Федерацией и Пакистаном. Есть намеки, что такое сотрудничество возможно и с Ираном, а у кого и что они смогут приобрести на самом деле, четкой информации нет», – указал координатор специализированного сайта Razm.info Карен Вртанесян, отвечая на вопрос Aravot.am, в каких именно вооружениях заинтересован Азербайджан в настоящее время.

Напомним, недавно Алиев объявил о переговорах, ведущихся с Россией по поводу закупки оружия. «Известно, что Азербайджан ведет переговоры не только с Россией, но и с Пакистаном, который имеет ракеты дальнего радиуса действия. Иной вопрос – их характеристики и качество. Не стоит удивляться, если Азербайджан приобретет очередную партию оружия, в том числе и ракеты. Было объявлено, что они приобретают систему «Железный купол», но у меня есть серьезные сомнения, что она способна защищать от ракет «Искандер». Ею можно «отлавливать», например, только ракеты, выпущенные палестинцами», – отмечает Карен Вртанесян.