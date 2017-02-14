Интеграция по-российски – это значит работать под Россией, а НАТО устроено по-другому: Уильям Лахью

Новости-Грузия. Оккупированные территории Грузии и размещенные там российские военные базы не могут стать причиной не принимать Грузию в НАТО.

Такое мнение высказал руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».

«В правилах НАТО нет каких-то параграфов или законов, которые могут помешать членству Грузии в НАТО, даже если на ее территории есть военные силы в Южной Осетии и Абхазии. Грузия может быть членом НАТО и эти территории не подпадают под пятый параграф Североатлантического договора», — сказал американский дипломат.

При этом он подчеркнул, что НАТО не стремится и не планирует «каких-то мгновенных военных действий на этих территориях».

Лахью отметил, что вопрос вступления Грузии в НАТО – политический. Он подчеркнул, что Грузия сама должна решить статус своих оккупированных территорий.

«Это Грузия должна начинать обсуждение того как это будет работать. Грузия несет прямую ответственность за свою подготовку к членству в НАТО. Надо продолжать реформы», — сказал американский дипломат.

Подготовка, по его словам, заключается в первую очередь, в «укреплении демократии, утверждении верховенства закона, стабильности и роста экономики, а также в том, чтобы страна могла самостоятельно обеспечить свою безопасность».

«Грузия должна быть способна защищать себя. Если хочешь быть членом НАТО – надо быть способными более или менее защищать себя, чтобы принимать участие в операциях, чтобы защищать других», — подчеркнул Лахью.

По его словам, ошибочно думать что если страна становится членом НАТО, это автоматически означает усиление армии этой страны силами Альянса.

«НАТО – это коллективные силы. Каждая страна должна обещать предоставить свои силы, чтобы поддерживать других. Именно для этого у нас созданы совместные штабы — чтобы планировать совместные действия, чтобы защищать своих членов», — отметил Лахью.

В этой связи он привел пример Черногории, которой сейчас предоставлен статус наблюдателя НАТО. По его словам, когда эта страна станет полноправным членом альянса, это не изменит численности ее вооружения или солдат.

«Это значит, что страна обещает поддерживать других своими силами. Также они соглашаются соблюдать правила НАТО – тактику и стратегию военных действий. Мы называем это военной интеграцией – когда страна, которая хочет стать членом НАТО, соглашается использовать, например, наш устав боевых действий, наши правила, чтобы мы могли работать вместе, чтобы было общее понимание как работать вместе… Когда Россия говорит об интеграции — это значит работать под Россией, отвечать перед Россией. НАТО устроено совершенно по-другому», — подчеркнул американский дипломат.