Amnesty International требует немедленного освобождения Александра Лапшина

Радио Азатутюн. Международная правозащитная организация Amnesty International в конце прошлой недели распространила заявление, в котором осудила экстрадицию блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан и потребовала от азербайджанских властей его немедленного освобождения

Авторитетная международная организация подчеркнула, что известному блогеру в Азербайджане грозят пытки, плохое обращение и несправедливый суд, а также выразила убежденность в том, что уголовное преследование против него должно быть прекращено.

Отметив, что Лапшин был арестован в Беларуси 15 декабря прошлого года по требованию Азербайджана и что против него азербайджанские власти возбудили уголовное дело по признакам двух статей Уголовного кодекса: «публичные призывы против государства» и «незаконное пересечение границы» – за посещения Нагорного Карабаха в 2011-ом и 2012 годах, правозащитная организация замечает: «Amnesty International неизвестны другие случаи обращений азербайджанских властей с требованием об экстрадиции лиц за посещение ими Нагорного Карабаха без их разрешения. Однако есть много людей, которые посетили эту территорию без разрешения азербайджанских властей и оказались в «черном списке» Азербайджана».

Авторитетная международная организация убеждена, что экстрадиция блогера и предъявленные ему обвинения связаны в первую очередь с его публикациями.

Amnesty International также подчеркивает, что, экстрадировав Лапшина, власти Беларуси нарушили свои обязательства по международному законодательству о правах человека.

В середине декабря 2016 года блогера Александра Лапшина задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил в силе решение Генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. В Азербайджане ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.