Во имя человеческого облика

Каждый день писать о предвыборной ситуации и вступлении в блоки и выходе из них невозможно. Для того чтобы занимать голову этими интригами еще полтора месяца, необходимо иметь стальное здоровье. Сегодня я бы хотел отойти от этой темы и обратить ваше внимание на другой, на мой взгляд, важный вопрос.

Как я уже неоднократно говорил, я не разделяют всеобщего восхищения армянского народа действиями группы «Сасна црер». Вооруженное нападение на полицейский полк, убийства, захват заложников, на мой взгляд, не оправдать никакими великими целями и никакой риторикой о спасении нации. Более того, нападение на окруживших захваченный полк полицейских или прорыв этой цепи силой также не умещается в мои представления о государственном порядке. Да, история все это может оправдать и героизировать, превратить в легенду. История такова: могут поставить человеку памятник, потом разрушить, достать тело из могилы и сжечь, потом снова воздвигнуть памятник. Но я живу сегодня и здесь, и не могу сказать, что произойдет через 50 лет.

«Доставщик хлеба» Артур Саргсян тоже для меня не является ни легендой, ни примером для воспитания молодежи. Наряду с этим, его арест на 2 месяца тоже не умещается ни в какие правовые и моральные критерии. В нашей правоохранительной системе пока что царят «Советы»: представителям этой системы кажется, что их цель – не предотвращение преступления, а если не удается предотвратить – то его раскрытие, а исключительно наказание и месть. Человека следует арестовывать в том случае, если он, оставаясь на свободе, может оказать влияние на ход предварительного следствия. Например, если арестуют какого-нибудь министра или депутата, то имеет смысл, чтобы он пребывал в месте лишения свободы, потому что он, вероятней всего, постарается избежать ответственности с помощью своей «братвы». У Артура Саргсяна, естественно, нет таких рычагов. Предварительное следствие, учитывая это обстоятельство и серьезные проблемы со здоровьем у Артура, решило выпустить его на свободу, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Но, наверное, думали, что он, в качестве благодарности, должен будет не высказывать своего мнения, молчать. Независимо от того, кто согласен с высказанным им мнением, а кто – нет, такой подход, на мой взгляд, бесчеловечен и несправедлив.

… Можно симпатизировать той или иной партии, можно месяцами лавировать между разными блоками, можно ежеминутно переходить из власти в оппозицию, и наоборот. Единственное, чего не стоит делать, это терять человеческий облик.