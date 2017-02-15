Россия ответила «нет» на требование США о возвращении Украине аннексированного Крыма

Голос Америки. Россия ответила «нет» на требование Соединенных Штатов о возвращении Украине аннексированного Крыма.

В ходе брифинга в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг саму идею, что Крым может быть предметом переговоров.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами», – сказал он.

Песков добавил, что тема статуса Крыма не поднималась во время состоявшегося в конце января телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что действующая администрация президента Трампа не намерена повторять ошибки президента Барака Обамы, «допустившего возможность захвата Крыма».

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от российского правительства де-эскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», – сообщил Спайсер.

Реакция МИДа России была аналогична кремлевской.

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото – Голос Америки